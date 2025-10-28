۰۶/آبان/۱۴۰۴
بین الملل
»
آسیا و اقیانوسیه
بازدید
353
353
بازدید
پ
عکس: لباس عجیب ملانیا در دیدار ترامپ با امپراطور ژاپن
ناروهیتو، امپراتور ژاپن روز دوشنبه پنجم آبان در کاخ سلطنتی توکیو، از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده استقبال کرد. / منبع: کانال خبر سپاه پاسداران
کد خبر:
۱۳۳۶۸۱۶
تاریخ انتشار:
۰۶ آبان ۱۴۰۴ - ۰۳:۰۰
28 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۶۸۱۶
|
۰۶ آبان ۱۴۰۴ - ۰۳:۰۰
28 October 2025
|
353
بازدید
353
بازدید
برچسب ها
آمریکا
ترامپ
ملانیا ترامپ
همسر ترامپ
ژاپن
مطالب مرتبط
عکس: سفر ترامپ به ژاپن و مالزی
توافق فوری ترامپ و لولا داسیلوا
پیام کلاهی که ملانیا ترامپ از سر برنداشت
