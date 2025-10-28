عکس: لباس عجیب ملانیا در دیدار ترامپ با امپراطور ژاپن

ناروهیتو، امپراتور ژاپن روز دوشنبه پنجم آبان در کاخ سلطنتی توکیو، از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده استقبال کرد. / منبع: کانال خبر سپاه پاسداران