بازداشت ۲۱ نفر در ترکیه به اتهام همکاری با داعش

پلیس ترکیه طی عملیاتی در استانبول، ۲۱ نفر را به اتهام همکاری با تروریست های داعش بازداشت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، ۲۱ مظنون به عضویت در گروهک تروریستی داعش طی عملیات پلیس ترکیه در ۲۲ آدرس مختلف در ۱۱ منطقه استانبول، بازداشت شدند.

در چارچوب تحقیقات انجام شده توسط دفتر دادستانی کل استانبول، ۲۴ مظنون که ۹ نفر از آنها از تروریست های خارجی بودند، به دلیل استفاده از نرم افزاری برای ارتباط سازمانی با افراد وابسته به گروهک تروریستی داعش، انجام تبلیغات سازمانی در رسانه‌های اجتماعی و ارتباط با مناطق درگیری شناسایی شدند.

نیروهای پلیس ترکیه طی عملیاتی ۲۱ مظنون را دستگیر کردند و تلاش برای بازداشت ۳ مظنون فراری نیز ادامه دارد.