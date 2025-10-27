En
هک صفحات مجازی شبکه عبری با انتشار عکس سنوار + عکس

صفحات فیسبوک و اینستاگرام یک شبکه عبری هک و تصاویری از یحیی سنوار و عزالدین حداد، شخصیت اول کنونی نظامی حماس، در آن منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۷۹۳
| |
367 بازدید
هک صفحات مجازی شبکه عبری با انتشار عکس سنوار + عکس

به گزارش تابناک، صفحات فیسبوک و اینستاگرام شبکه عبری  i24 هک و تصاویری از شهید یحیی سنوار و عزالدین حداد، شخصیت اول کنونی نظامی حماس، در آن منتشر شد.

ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
گزارش خطا
