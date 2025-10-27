En
حقوق نیروهای مسلح کانون توجه هیات رئیسه مجلس

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد: در جلسه هیات رئیسه با حضور دکتر قالیباف بر افزایش حقوق نیروهای مسلح تاکید شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۷۹۲
| |
2153 بازدید
|
۲

حقوق نیروهای مسلح کانون توجه هیات رئیسه مجلس

به گزارش تابناک، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد: در جلسه هیات رئیسه با حضور دکتر قالیباف بر افزایش حقوق نیروهای مسلح تاکید شد.

مجلس هیات رئیسه نیروهای مسلخ افزایش حقوق محمدباقر قالیباف رئیس مجلس خبر فوری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
مجتبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
0
پاسخ
حقوق کارمندان چی .اونا آدم نیستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
0
پاسخ
آقای قالیباف تو خودت نظامی هستی فکری بحال حعوق بازنشسته های نیروهای ۷مسلح باشید وله تا از روز شاهکار کنیم به خودمان گرسنگی هم بدهيم هم نمی رسد
