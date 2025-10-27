En
قیمت جهانی طلا به زیر ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد

قیمت جهانی طلا به زیر ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد.
قیمت جهانی طلا به زیر ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد

به گزارش تابناک، در ادامهٔ روند کاهشی قیمت جهانی طلا که از هفتهٔ گذشته آغاز شده، قیمت هر اونس طلا به ۳۹۹۰ دلار رسید.

طبق اعلام سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت جهانی طلا، انس جهانی دقایقی پیش به زیر ۴۰۰۰ دلار  سقوط کرد.

