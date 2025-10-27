قیمت جهانی طلا به زیر ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد.

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647\u0654 \u0631\u0648\u0646\u062f \u06a9\u0627\u0647\u0634\u06cc \u0642\u06cc\u0645\u062a \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0637\u0644\u0627 \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0647\u0641\u062a\u0647\u0654 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647\u060c \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0647\u0631 \u0627\u0648\u0646\u0633 \u0637\u0644\u0627 \u0628\u0647 \u06f3\u06f9\u06f9\u06f0 \u062f\u0644\u0627\u0631 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u0637\u0628\u0642 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0633\u0627\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u200c\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0642\u06cc\u0645\u062a \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0637\u0644\u0627\u060c \u0627\u0646\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0628\u0647 \u0632\u06cc\u0631 \u06f4\u06f0\u06f0\u06f0 \u062f\u0644\u0627\u0631\u00a0 \u0633\u0642\u0648\u0637 \u06a9\u0631\u062f.\n