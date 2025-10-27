رسمی: اوسمار ویرا سرمربی جدید پرسپولیس

به گزارش تابناک، اوسمار ویرا به صورت رسمی به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس معرفی شد. رسانه باشگاه پرسپولیس در این خصوص اطلاعیه‌ای صادر کرد.

«باشگاه پرسپولیس اعلام می‌کند که اوسمار لوس ویرا رسماً به عنوان سرمربی جدید سرخ‌پوشان منصوب شد. این انتخاب، حاصل بررسی دقیق فنی و مدیریتی باشگاه، در کمترین زمان ممکن بوده که با استقبال گرم هواداران عزیز نیز همراه شده است.

باشگاه پرسپولیس همواره بر اصول حرفه‌ای، شفافیت و رشد تیمی پایبند بوده و امروز با حضور این مربی که سابقه قهرمانی با پرسپولیس را دارد و مورد اقبال هواداران است، گامی مهم در مسیر تقویت تیم و تحقق اهداف پبش بینی شده خود برداشته است.

از این رو امیدواریم با این انتخاب آرامش بار دیگر به فضای هواداری بازگشته و مجموعه تیم در سایه صبوری و حمایت هواداران، در مسیر موفقیت و قهرمانی قدم بردارند.

موفقیت تنها با اتحاد، همبستگی، صبوری و اعتماد بین ارکان باشگاه، کادرفنی، بازیکنان و هواداران قابل دستیابی است و این مسیر نیازمند همراهی همه ما است.»