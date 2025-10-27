شورای شهر کرمانشاه منحل شد

به گزارش تابناک، محمد مبین، سرپرست فرمانداری کرمانشاه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، اظهار کرد: پرونده شورای اسلامی شهر کرمانشاه در جلسه امروز هیئت مرکزی حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفت و رأی نهایی مبنی بر انحلال شورا صادر شد.

وی افزود: هنوز ابلاغ رسمی این رأی به فرمانداری صورت نگرفته است، اما بر اساس اطلاعات موثق دریافتی از هیئت مرکزی، انحلال شورای شهر کرمانشاه قطعی شده است.

سرپرست فرمانداری کرمانشاه تصریح کرد: هیأت مرکزی حل اختلاف کشور، رأی صادره از سوی هیئت حل اختلاف استان کرمانشاه مبنی بر انحلال شورای شهر را تأیید و آن را نهایی کرد.