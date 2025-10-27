En
مدال برنز چهار بوکسور ایران قطعی شد

چهار بوکسور ایران با صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی جوانان، مدال برنز خود را قطعی کردند.
مدال برنز چهار بوکسور ایران قطعی شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در مرحله یک‌چهارم‌نهایی رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین، چهار بوکسور تیم پسران کشورمان روی رینگ رفتند که همگی با برتری مقابل حریفان، ضمن صعود به نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کردند.

مهرشاد شرافتمند در وزن ۷۵ کیلوگرم برابر امیر نوزیموف از تاجیکستان به برتری رسید تا به نیمه‌نهایی برسد. وی برای رسیدن به فینال با گوان از چین دیدار می‌کند.

متین‌چمی‌پا در وزن ۵۴ کیلوگرم برابر لیو جون هوی از کره‌جنوبی با ارائه مبارزه‌ای حساب شده به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. متین که طلای آسیا را در کارنامه دارد در مرحله بعد با موتاز المصالح از اردن مبرازه خواهد کرد.

فرزان احمدی در وزن ۶۶ کیلوگرم، با اقتدار بازاروف از تاجیکستان را مغلوب کرد و راهی نیمه‌نهایی شد. او در این مرحله با خوجایف از ازبکستان بالای رینگ می‌رود.

در وزن به اضافه ۸۰ کیلوگرم‌، فرهود قربانی مقابل بارخونوف از تاجیکستان را مقتدرانه از پیش‌رو برداشت و راهی نیمه‌نهایی شد تا در این مرحله با رستم‌بیک از قزاقستان مصاف دهد.

