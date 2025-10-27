En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کشف یک میلیون نخ سیگار قاچاق در آستارا

فرمانده انتظامی آستارا از کشف یک میلیون نخ انواع سیگار خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۶۷۶۴
| |
345 بازدید
کشف یک میلیون نخ سیگار قاچاق در آستارا

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ مرتضی احدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای تدابیر ابلاغی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز بر اساس برآورد صورت گرفته از وضعیت انتظامی و جرایم شهرستان، طرح جامع مقابله با قاچاق کالا در این شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی با بیان اینکه مأموران انتظامی در پی بررسی گزارش مردمی مبنی بر فروش سیگار خارجی قاچاق توسط فردی در این شهرستان، پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضائی از انبار نگهداری کالاهای دخانی بازدید به عمل آوردند افزود: در این راستا یک میلیون نخ انواع سیگار خارجی قاچاق از محل اعلامی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا در ادامه با اشاره به اینکه متهم ۳۶ ساله پس از تشکیل پرونده به همراه سیگارهای کشف شده جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد تصریح کرد: برابر اعلام و نظریه کارشناسی ارزش تقریبی سیگارهای کشف شده ۱۰ میلیارد ریال ارزیابی شد.

سرهنگ احدی در پایان با تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با محتکران و اخلال گران نظام اقتصادی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
گیلان آستارا سیگار قاچاق کالای قاچاق سیگار خارجی خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مصوبه ای برای افزایش قیمت سیگار و تنباکو
پیش‌ بینی مالیات سیگار در سال جاری
جزئیات اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان
چرا محصولات جدید دخانی مشمول مالیات نمی‌شوند؟
افزایش ٣٠ تا ١١٠ درصدی مالیات انواع سیگار
مصرف سیگار، ۵۰ هزار میلیارد خسارت به بار آورد
پیری زودرس؛ میراث پدران سیگاری
سیگار؛ علت ۸۵ درصد سرطان‌های ریه
مصرف تفریحی ۱.۶ میلیون نفری مواد مخدر در کشور
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۹ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۲۰ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۸ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده  (۴۷ نظر)
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان  (۴۷ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۵ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005bki
tabnak.ir/005bki