کشف یک میلیون نخ سیگار قاچاق در آستارا

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ مرتضی احدی در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای تدابیر ابلاغی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز بر اساس برآورد صورت گرفته از وضعیت انتظامی و جرایم شهرستان، طرح جامع مقابله با قاچاق کالا در این شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی با بیان اینکه مأموران انتظامی در پی بررسی گزارش مردمی مبنی بر فروش سیگار خارجی قاچاق توسط فردی در این شهرستان، پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضائی از انبار نگهداری کالاهای دخانی بازدید به عمل آوردند افزود: در این راستا یک میلیون نخ انواع سیگار خارجی قاچاق از محل اعلامی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا در ادامه با اشاره به اینکه متهم ۳۶ ساله پس از تشکیل پرونده به همراه سیگارهای کشف شده جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد تصریح کرد: برابر اعلام و نظریه کارشناسی ارزش تقریبی سیگارهای کشف شده ۱۰ میلیارد ریال ارزیابی شد.

سرهنگ احدی در پایان با تاکید بر برخورد قاطعانه پلیس با محتکران و اخلال گران نظام اقتصادی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.