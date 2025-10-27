ایران قهرمان مسابقات تیروکمان نظامیان جهان شد

رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح از برگزاری فینال چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی تیراندازی با کمان ارتش‌های جهان (سیزم) خبر داد و گفت: این رویداد امروز در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک، امیر سرتیپ دوم جمشید فولادی، رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با فارس گفت: فینال چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی تیراندازی با کمان ارتش‌های جهان (سیزم ۲۰۲۵) امروز (دوشنبه، پنجم آبان) در تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: همچنین؛ از ۱۰ آبان، ایران میزبان مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نیروهای مسلح جهان در شهرستان بابلسر خواهد بود.

رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی ستاد کل نیروهای مسلح همچنین به برگزاری رویداد کوهنوردی با عنوان «صعود برای صلح» در مردادماه امسال اشاره کرد و گفت که این برنامه با حضور شرکت‌کنندگان بین‌المللی و صعود به قله دماوند برگزار شد.

وی ادامه داد: مسابقه تیراندازی با کمان دومین رویدادی است که جمهوری اسلامی ایران میزبانی می‌کند و مسابقات وزنه‌برداری سومین رویداد خواهد بود.

رئیس هیئت سیزم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوالی درباره نظر سیزم جهانی نسبت به میزبانی مسابقات توسط ایران گفت: بدون هرگونه اغراق می‌گویم، واقعاً سیزم به این اعتقاد دارد که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که در برگزاری میزبانی رقابت‌ها درجه یک عمل کرده است.

وی در پایان گفت: به نحوی که همواره میزبانی‌های جمهوری اسلامی ایران در سیزم، یکی از بهترین میزبانی‌های سیزم بوده است.

گفتنی است؛ در این دوره از مسابقات تیراندازی با کمان ارتش‌های جهان به میزبانی ایران،‌ روسیه،‌ ترکیه، نیجریه و تونس حضور دارند.