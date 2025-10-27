روند انتقال صابر کاظمی به ایران آغاز شد

روند انتقال والیبالیست ایران به کشور که در قطر دچار حادثه شده و در کما به سر می‌برد، عصر امروز آغاز شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، صابر کاظمی ستاره جوان والیبال ایران ۲۵ مهر در استخر محل اقامت خود به علت ایست قلبی از هوش رفت و با تلاش اورژانس احیا شد. وی سپس در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های قطر بستری شد و تحت مراقبت‌های پزشکی به خواب مصنوعی رفته است.

در این راستا، رضا جباری عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به عنوان پزشک معتمد فدراسیون والیبال برای بررسی وضعیت صابر کاظمی به قطر اعزام شد تا روند انتقال نیز آغاز شود.

عصر امروز (دوشنبه، پنجم آبان) با دستور منصور بن‌ابراهیم بن‌سعدآل محمود، وزیر بهداشت قطر و با هماهنگی تیم ویژه انتقال بیمارستان حمد و بیمارستان پادشاهی، صابر کاظمی در حال انتقال از بیمارستان به فرودگاه است.

طبق آنچه پیش از این فدراسیون والیبال اعلام کرده بود، قرار است کاظمی در بیمارستان نیکان تهران بستری شود.