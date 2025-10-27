«وانگ یی» وزیر امور خارجه چین امروز دوشنبه گفت که چین و ایالات متحده در مذاکرات کوآلالامپور، درک متقابل خود را تقویت کرده و به اجماع چارچوبی در مورد حل مسائل تجاری دست یافته‌اند.

پیش از این، وانگ یی با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفتگوی تلفنی انجام داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وانگ یی گفت: «در طول مذاکرات تجاری و اقتصادی در کوالالامپور، هر دو طرف [چین و ایالات متحده]مواضع خود را روشن کردند، درک متقابل را تقویت کردند و به اجماع چارچوبی در مورد حل و فصل متقابل مسائل تجاری و اقتصادی فوری فعلی دست یافتند.»

دیپلمات ارشد چین افزود که روابط چین و ایالات متحده می‌تواند تثبیت شود، اگر که ۲ طرف اختلافات خود را از طریق گفت‌و‌گو حل کنند و از اعمال فشار دست بردارند.

او همچنین گفت که چین امیدوار است پکن و واشنگتن برای تعامل در سطح بالا آماده شوند و شرایطی را برای توسعه روابط دوجانبه ایجاد کنند.

وانگ در این گفت‌وگوی تلفنی با مارکو روبیو تاکید کرد: «ما امیدواریم که هر دو طرف به سمت یکدیگر حرکت کنند، برای تعامل در سطح بالا بین چین و آمریکا آماده شوند و شرایطی را برای توسعه روابط دوجانبه ایجاد کنند.»