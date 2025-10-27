En
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به تابناک خبر داد:

سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم

محمدمهدی شهریاری؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ارتباط با گزینه های احتمالی دولت برای سفارت ایران در روسیه و ایتالیا توضیحاتی ارائه کرد.
محمدمهدی شهریاری؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با اینکه با توجه به اتمام ماموریت 5 ساله کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه، چه کسی به عنوان جایگزین او در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: معمولا بعد از اتمام ماموریت سفرا در کشورهای مختلف، از سوی وزارت امور خارجه افرادی به عنوان جایگزین در نظر گرفته می شوند.

سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه/همتی سفیر ایران در ایتالیا

وی در همین زمینه افزود: مهدی سنایی؛ نماینده اسبق در مجلس و سفیر سابق ایران در روسیه، به عنوان جدی ترین گزینه به عنوان جایگزین کاظم جلالی و سفیر جدید ایران در کشور روسیه مطرح است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین عبدالناصر همتی؛ وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی به عنوان سفیر کشورمان در ایتالیا مطرح است.

