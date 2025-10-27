En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هاشمیان چطور آمد و چگونه رفت؛ واکاوی داستان کوتاه سقوط هلی‌کوپتر در پرسپولیس

قصه وحید هاشمیان و پرسپولیس خیلی زود به انتها رسید. زودتر از آنچه بدبین‌ترین هوادار و کارشناس، فکرش را هم کند. در این شرایط علاوه بر مسائل فنی، اتفاقات و کاستی‌هایی دست به دست هم داد تا فرصت بیشتری نصیب هاشمیان نشود.
کد خبر: ۱۳۳۶۷۲۴
| |
2 بازدید

هاشمیان چطور آمد و چگونه رفت؛ واکاوی داستان کوتاه سقوط هلی‌کوپتر در پرسپولیس

برای واکاوی بیشتر در خصوص وضعیت نیمکت پرسپولیس، بد نیست به چند ماه قبل برگردیم؛ زمانی که به یکباره همای سعادت روی شانه‌های وحید هاشمیان نشست.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فوتبال ورزش مهیجی است، اما گاهی در کنار آن نیاز به هیجاناتی هم وجود دارد که فقدان آن، خلائی محسوس ایجاد می‌کند و به شکل دیگری رخ می‌نماید. واقعیت آن است که پرسپولیسِ هاشمیان درون زمین تیم شورانگیزی نبود و هیچگاه نتوانست صحنه‌هایی خلق کند که از دوران حضور او به یادگار در اذهان باقی بماند.

علاوه بر این، شخصیت و نحوه گفتار وحید هاشمیان هم فاقد عنصری بود که هوادار یا بیننده را مجذوب و در صورت نیاز، قانع کند. هر چند بخش زیادی از این مهم به همان کاراکتر قابل احترام و همیشه باوقار هاشمیان مربوط می‌شود که در تمام سال‌های بازیگری و حتی دوره مربیگری در تیم ملی به عنوان دستیار دراگان اسکوچیچ، از او سراغ داشتیم. اما مصاحبه‌هایی خنثی و بیان جملاتی تکراری، مانع از این شد که بخش زیادی از مخاطبان (هواداران) با او ارتباط برقرار کنند؛ همانطور که تیم بی‌روحش درون مستطیل سبز از چنین کاری ناتوان بود.

شاید در پستوی ذهن هاشمیان ارائه فوتبال ماشینی برگرفته از آلمان که سال‌ها در آن حضور داشته و حتی به نوعی کارآموزی‌ مربیگری‌اش را هم در آنجا گذراند، در این مسئله تأثیر زیادی داشته باشد. مطمئناً هاشمیان هم نمی‌خواسته تیمش صرفاً یک فوتبال مکانیکی به‌نمایش بگذارد و شاید اگر فرصت بیشتری در اختیار داشت، بهتر می‌شد در این زمینه نظر داد و به نتیجه‌گیری درست‌تری رسید، اما به هر حال خروجی ۸ هفته نشستن روی نیمکت چنین مسئله‌ای را القا می‌کند.

نکته مهم اینکه مطمئناً این تمام ماجرا نیست و عوامل دیگری دست به دست هم داد تا پروژه هاشمیان در پرسپولیس با شکست مواجه شود. برای واکاوی بیشتر، بد نیست به چند ماه قبل برگردیم؛ زمانی که به یکباره همای سعادت روی شانه‌های وحید هاشمیان نشست. باشگاه پرسپولیس با تجربه اتفاقات سال گذشته، بلافاصله نقل و انتقالات را طبق لیست اسماعیل کارتال آغاز کرد و در همان روزهای اول نه‌تنها در این زمینه موفق بود بلکه انتظار می‌رفت با آماده‌سازی مناسب پیش فصل، کارتال بتواند برخلاف سال گذشته، تیمی هجومی و موفق در کسب نتیجه را راهی لیگ برتر کند، اما اتفاقی غیرقابل پیش‌بینی باعث شد پرسپولیس راهی اتاق اضطرار شود.

جنگ ۱۲ روزه و شرایط آن روزهای کشور سبب شد کارتال قید قراردادی که داشت را بزند و حاضر به بازگشت به ایران نشود. شرایط کمی سخت و پیچیده شد و هواداران پرسپولیس که در تمام سال‌های اخیر، جز یحیی گل‌محمدی به‌گزینه داخلی دیگری اطمینان ندارند و خواهان استخدام مربی بزرگ خارجی بوده‌اند، با نامی که از خودشان بود اما تردیدهای زیادی درباره موفقیت آن وجود داشت مواجه شدند و چاره‌ای هم جز پذیرش آن نداشتند. با این امید که هندوانه در بسته، سرخ و شیرین از آب در بیاید. در واقع همین تردیدها باعث شد، هاشمیان از همان بازی اول کار سخت‌تری نسبت به شرایط مشابه و عادی، داشته باشد و باید قواعد را تغییر می‌داد و برای به دست آوردن دل هواداران و اعتماد کارشناسان و پیشکسوتان، راه میان‌بری را برمی‌گزید. اینکه اگر تیمش به دلایل مختلف از جمله ناهماهنگ بودن بازیکنان، بالانس نبودن اسکواد، در دسترس نبودن تعدادی از بازیکنان به خاطر مصدومیت یا حتی ماجرای سرژ اوریه و ...  امکان کارهای تاکتیکی و ارائه فوتبالی جذاب و تماشاگرپسند ندارد، حداقل از همان ابتدا تیمش را برای یک هدف روانه میدان می‌کرد؛ کسب نتیجه و سه امتیاز.

هاشمیان چطور آمد و چگونه رفت؛ واکاوی داستان کوتاه سقوط هلی‌کوپتر در پرسپولیس

موضوع تأثیرگذار دیگر نداشتن حمایت بخش قابل توجهی از پیشکسوتان بود. در همین چند ماه به ندرت با مصاحبه‌هایی مواجه می‌شدیم که پیشکسوتی دفاع تمام قدی از وحید هاشمیان داشته باشد و هواداران را به حمایت و تشویق دعوت کند. یکی می‌گفت همین تیم را با همین بازیکنان به من بدهید و قهرمان تحویل بگیرید، دیگری ایراد می‌گرفت و تأکید می‌کرد که پرسپولیس باید هجومی باشد و همیشه همین بوده و حالا فوتبالی ارائه نمی‌دهد که تماشاگر بپسندد، پیشکسوت دیگری هم هر روز با یکی از رسانه‌ها مصاحبه می‌کرد و می‌گفت که سرمربیگری پرسپولیس برای هاشمیان خیلی زود بود. علاوه بر این، کارشناسان مختلف هم از ترکیب و تعویض‌ها ایراد می‌گرفتند. شاید خیلی از اینها درست هم بود، اما برای مربی‌ای که قرار است به او اطمینان شود، اصلاً به‌موقع نبود.

در چنین شرایطی نقش مدیران باشگاه و در رأس آنها پیمان حدادی و علی اینانلو هم که غیر قابل انکار است و در روزهای گذشته بارها درباره آن نوشته شده است. اتفاق آزاردهنده هم نوع برخورد با یکی از چهره‌های موجه و با اخلاق فوتبال‌مان است که صدای همه را در آورد. در واقع نحوه رفتار باشگاه و نوع قطع همکاری با هاشمیان، به دل هیچکس ننشست. با این اوصاف، هلی‌کوپتر پیش از آنکه فرصتی برای اوج‌گیری و پرواز پیدا کند، سقوط کرد!

اشتراک گذاری
برچسب ها
وحید هاشمیان پرسپولیس پیمان حدادی هواداران پرسپولیس پیشکسوتان
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مایلی‌کهن: برکناری هاشمیان را باید به دلال‌ها تبریک گفت
علی دایی: هاشمیان قالتاق نبود، منافع برخی در آمدن اوسمار است/ پژمان جمشیدی قربانی توطئه شده است
داماش گیلان و یادآوری یک زخم کهنه؛ محو بااصالت‌ها از جغرافیای فوتبال ایران
پیام امید عالیشاه خطاب به وحید هاشمیان
۳ اپیزود از وحید امیری در ۲۴ ساعت؛ تناقض آشکار، تقابل پنهان!
خنده‌‌های حدادی و اینانلو بعد از بغض هاشمیان؛ نمایش مهوع شبانه علیه شأن پرسپولیس
درویش با یک تماس استعفا داد؛ ماجرای برکناری محترمانه مدیرعامل دلسوز!
پرسپولیسِ درویش شبیه قطار شهربازی؛ لیست‌هایی برای نخریدن و بایگانی شدن!
سیاه‌‌ و سفید شعارها علیه هاشمیان و بازیکنان؛ پرسپولیسی که نه زلزله است و نه محبوب هرچی دل!
پیام مهم آذری‌جهرمی درباره مدیرعاملی پرسپولیس/ قهرمان‌سازی حدادی و اینانلو با برکناری هاشمیان
از فریبا نادری تا پیمان حدادی؛ پولدار ادایی و ادای مدیریت/ صداقت گم‌شده در پرسپولیس!
مدیرانی برای نابودی ساختار پرسپولیس؛ طغیان کریم باقری در حمایت از هاشمیان
تمام چالش‌های اوج‌گیری هلی‌کوپتر؛ هاشمیان نیازمند آتش‌بس دائم!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۹ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۸ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۲۰ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۷ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان  (۴۷ نظر)
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده  (۴۶ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۵ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005bk4
tabnak.ir/005bk4