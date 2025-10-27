صابر کاظمی، ملی‌پوش والیبال ایران که در قطر دچار حادثه‌ای شده و در کما به سر می‌برد، با رضایت خانواده و مسئولان ایرانی قرار است به ایران منتقل شود.

به گزارش سرویس سیاسی تابناک، پدر، برادر و عموی صابر کاظمی جزو اولین نفراتی بودند که پس از حادثه برای این والیبالیست کشورمان و رفتنش به کما، راهی دوحه قطر شدند تا وضعیت او را از نزدیک پیگیری کنند. با این حال از مسئولان ورزشی و سیاسی هم نفراتی به قطر اعزام شدند تا شرایط را برای انتقال کاظمی به ایران بررسی کنند.

روح‌الله لک علی‌آبادی، سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با آخرین وضعیت صابر کاظمی، والیبالیست ملی‌پوش ایرانی که در قطر و به دنبال حادثه‌ای به کما رفته است، اظهار داشت: بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده با آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص وضعیت صابر کاظمی، آقای دکتر رضا جباری عضو هیئت رئیسه مجلس که پزشک جراح مغز و اعصاب هم هست، برای پیگیری وضعیت صابر کاظمی به کشور قطر اعزام شد.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین تماسی که با دکتر جباری داشتم، مقرر شده است که صابر کاظمی با پرواز ساعت ۱۸ هواپیمایی قطر از دوحه به تهران منتقل شود.

به گزارش تابناک، بر اساس آخرین اخبار اعلام شده، قرار است صابر کاظمی پس از انتقال به تهران به بیمارستان نیکان منتقل شود. با این حال طبق آنچه خبرنگار تابناک گزارش کرده، باشگاه الریان، پلیس قطر و مقامات دولتی این کشور با این انتقال مخالفند و اعلام کرده‌اند پس از انجام این انتقال مسئولیتی در قبال حادثه پیش آمده ندارند.