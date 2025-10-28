En
تابناک گزارش می‌دهد؛

خزانه پارس خودرو خالی شد / غرق شدن با دست فرمان مدیری تازه وارد!

گزارش‌های مالی نیمه اول سال نشان می دهد که پارس خودرو با شوک ۲۲ درصدی کاهش نسبت به سال گذشته روبه رو بوده است که این آمار نشان می‌دهد کشتی پارس خودرو با مدیریت حسین‌زاده در حال غرق شدن است.
خزانه پارس خودرو خالی شد / غرق شدن با دست فرمان مدیری تازه وارد!

داده‌های مالی نیمه نخست سال امسال ، زنگ خطر جدی برای پارس خودرو را به صدا درآورده است؛به طوری که این شرکت زیر سایه مدیریت بهمن حسین زاده، معاون سابق استانداری اردبیل، با کاهش حیرت‌انگیز ۲۲ درصدی فروش مواجه شده است؛ سقوطی که مستقیماً بر ضعف استراتژی‌های قیمت‌گذاری و بازاریابی مهر تأیید می‌زند و آینده تولید و نقدینگی این خودروساز قدیمی را زیر سؤال برده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، کاهش ۲۲ درصدی فروش این خودروسازی در شش ماه اول سال، یک شکست ۱۱ هزار میلیارد تومانی را برای پارس خودرو رقم زده است به طوری که بسیاری معتقدند این عملکرد ضعیف، نه تنها ناشی از «سیاست‌های غیررقابتی» در فروش و توزیع است، بلکه تهدیدی جدی برای توقف تولید و عدم توانایی در پرداخت حقوق کارکنان است و البته مدیران این شرکت را به لبه پرتگاه کسری نقدینگی کشانده‌ است. 

در شرایطی که ۱۱ هزار میلیارد تومان فروش در نیمه اول سال برای پارس خودرو ثبت شده است، اما کاهش ۲۲ درصدی این رقم نسبت به سال قبل بیش از هر چیزی به  سیاست‌های شکست خورده مدیریتی «بهمن حسین زاده» در جذب مشتریان اشاره دارد کهبه نظر می‌رسد ضعف در بازاریابی، توزیع و قیمت‌گذاری، جایگاه این خودروساز را به طور کامل به نفع رقبا واگذار کرده و زوال تدریجی یک برند قدیمی را رقم زده است.

خزانه پارس خودرو خالی شد / غرق شدن با دست فرمان مدیری تازه وارد!

داده‌ها به وضوح نشان‌دهنده‌ی یک عملکرد ضعیف و ناامیدکننده در مدیریت شرکت پارس خودرو در نیمه اول سال است؛ به طوری که کاهش ۲۲ درصدی فروش در مدت شش ماه، یک زنگ خطر جدی برای وضعیت مالی و عملیاتی شرکت است که می تواند منجر به توقف یا کاهش شدید تولید به دلیل کمبود قطعات و یا مشکلات ناشی از نقدینگی شود. 

به گزارش تابناک، کاهش درآمد پارس خودرو به مرور زمان منجر به عدم توانایی در پوشش هزینه‌ها شده و کسری نقدینگی برای تأمین مواد اولیه و پرداخت حقوق پرسنل کم کم به از دست دادن جایگاه در صنعت خودرو به نفع رقبا خواهد شد . 

برچسب ها
پارس خودرو وضعیت تولید پارس خودرو مدیریت شرکت پارس خودرو بازار خودرو قیمت گذاری خودرو
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
5
پاسخ
بازم بگید تحریم و مذاکره تاثیری نداره !!!!! پارس خودرو تنها خودرو سازی بود که با کیفیت ترین محصولات را بیرون میداد و چیزی رو دستش باد نمی کرد حتی در دوره روحانی که همه خودرو سازها از نفس افتاده بودند و محصولات خود را قسطی می فروختند هیچیک از محصولات این خودرو ساز روی زمین نمی ماند وقتی شما قرار باشه تحریم دور بزنی باید برای مواد اولیه خیلی بیشتر پول بدهید و در نتیجه خودرو تولیدی خارج از توان خرید مصرف کننده است
مطلع
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
0
پاسخ
تدابیر جناب مدیر عامل جدید در سه ماه آینده خودش را نشان خواهد داد کاهش فروش بخاطر برنامه تولیدات جدید تر وبروزتر است که در جریان تکمیل زنجیره تولید وفروش قراردارند و بزودی تصمیمات جسورانه ایشان این خودرو ساز را از فرسودگی نجات خواهد داد صد البته ادامه سیاست های قبلی بخاطر ورود زیاد خودروهای خارجی ممکن نیست و باید در استراتژی شرکت تجدید نظر شود واین به کمی زمان نیاز دارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
0
0
پاسخ
فدای سرت....بابا اینقدر مادی فکر نکن داداش....پول چرک گف دسته...میاد میره‌‌....این دو روز دنیا ارزش نداره هی بگی این ورشکست شد...اون منحل شد‌‌....خزانه خالی شد....آخ پول ندارم...
ولششش کن
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
