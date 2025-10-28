خزانه پارس خودرو خالی شد / غرق شدن با دست فرمان مدیری تازه وارد!

دادههای مالی نیمه نخست سال امسال ، زنگ خطر جدی برای پارس خودرو را به صدا درآورده است؛به طوری که این شرکت زیر سایه مدیریت بهمن حسین زاده، معاون سابق استانداری اردبیل، با کاهش حیرتانگیز ۲۲ درصدی فروش مواجه شده است؛ سقوطی که مستقیماً بر ضعف استراتژیهای قیمتگذاری و بازاریابی مهر تأیید میزند و آینده تولید و نقدینگی این خودروساز قدیمی را زیر سؤال برده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، کاهش ۲۲ درصدی فروش این خودروسازی در شش ماه اول سال، یک شکست ۱۱ هزار میلیارد تومانی را برای پارس خودرو رقم زده است به طوری که بسیاری معتقدند این عملکرد ضعیف، نه تنها ناشی از «سیاستهای غیررقابتی» در فروش و توزیع است، بلکه تهدیدی جدی برای توقف تولید و عدم توانایی در پرداخت حقوق کارکنان است و البته مدیران این شرکت را به لبه پرتگاه کسری نقدینگی کشانده است.
در شرایطی که ۱۱ هزار میلیارد تومان فروش در نیمه اول سال برای پارس خودرو ثبت شده است، اما کاهش ۲۲ درصدی این رقم نسبت به سال قبل بیش از هر چیزی به سیاستهای شکست خورده مدیریتی «بهمن حسین زاده» در جذب مشتریان اشاره دارد کهبه نظر میرسد ضعف در بازاریابی، توزیع و قیمتگذاری، جایگاه این خودروساز را به طور کامل به نفع رقبا واگذار کرده و زوال تدریجی یک برند قدیمی را رقم زده است.
دادهها به وضوح نشاندهندهی یک عملکرد ضعیف و ناامیدکننده در مدیریت شرکت پارس خودرو در نیمه اول سال است؛ به طوری که کاهش ۲۲ درصدی فروش در مدت شش ماه، یک زنگ خطر جدی برای وضعیت مالی و عملیاتی شرکت است که می تواند منجر به توقف یا کاهش شدید تولید به دلیل کمبود قطعات و یا مشکلات ناشی از نقدینگی شود.
به گزارش تابناک، کاهش درآمد پارس خودرو به مرور زمان منجر به عدم توانایی در پوشش هزینهها شده و کسری نقدینگی برای تأمین مواد اولیه و پرداخت حقوق پرسنل کم کم به از دست دادن جایگاه در صنعت خودرو به نفع رقبا خواهد شد .