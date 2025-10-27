به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا که مدعی پایان دادن به جنگ غزه است، اکنون از نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی حمایت میکند. ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران پس از ورود به ژاپن، مدعی شد: «ما حمله اخیر اسرائیل به غزه را نقض آتشبس نمیدانیم. اسرائیل توافق آتشبس را نقض نکرده و حق دفاع از خود را دارد». شبکه «الجزیره» به نقل از وی گزارش داد: «ما میخواهیم حماس بازگرداندن اجساد به اسرائیل را طبق توافق آتشبس تسریع کند».
رئیس جمهور آمریکا با ادعای اینکه هشت جنگ را متوقف کرده، اظهار داشت: «من معتقدم که جنگ اوکراین و روسیه را نیز متوقف خواهیم کرد و این نهمین جنگی است که متوقف میکنیم». طبق این گزارش، ترامپ در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: «من مذاکرات مهمی با رئیس جمهور چین داشتم و معتقدم که تغییر مثبتی در روابط بین دو کشور ایجاد خواهد شد». وی در اینباره اضافه کرد: «من به رئیس جمهور چین احترام میگذارم و معتقدم که او هم به کشور ما احترام میگذارد». رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درمورد آزمایش موشک هستهای روسیه نیز گفت: «ما بزرگترین زیردریایی هستهای جهان را داریم و نیازی به طی کردن ۸ هزار کیلومتر نیست».