En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمایت آشکار ترامپ از نقض آتش‌بس توسط تل‌آویو

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که رژیم صهیونیستی با حملات اخیر به نوار غزه نه تنها آتش‌بس را نقض نکرده، بلکه از خود دفاع می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۶۷۰۵
| |
577 بازدید
|
۱
حمایت آشکار ترامپ از نقض آتش‌بس توسط تل‌آویو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا که مدعی پایان دادن به جنگ غزه است، اکنون از نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند. ترامپ در گفت‌و‌گو با خبرنگاران پس از ورود به ژاپن، مدعی شد: «ما حمله اخیر اسرائیل به غزه را نقض آتش‌بس نمی‌دانیم. اسرائیل توافق آتش‌بس را نقض نکرده و حق دفاع از خود را دارد». شبکه «الجزیره» به نقل از وی گزارش داد: «ما می‌خواهیم حماس بازگرداندن اجساد به اسرائیل را طبق توافق آتش‌بس تسریع کند».

رئیس جمهور آمریکا با ادعای اینکه هشت جنگ را متوقف کرده، اظهار داشت: «من معتقدم که جنگ اوکراین و روسیه را نیز متوقف خواهیم کرد و این نهمین جنگی است که متوقف می‌کنیم». طبق این گزارش، ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «من مذاکرات مهمی با رئیس جمهور چین داشتم و معتقدم که تغییر مثبتی در روابط بین دو کشور ایجاد خواهد شد». وی در این‌باره اضافه کرد: «من به رئیس جمهور چین احترام می‌گذارم و معتقدم که او هم به کشور ما احترام می‌گذارد». رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درمورد آزمایش موشک هسته‌ای روسیه نیز گفت: «ما بزرگترین زیردریایی هسته‌ای جهان را داریم و نیازی به طی کردن ۸ هزار کیلومتر نیست».

اشتراک گذاری
برچسب ها
رئیس جمهور آمریکا رژیم صهیونیستی نوار غزه آتش بس اوکراین روسیه ترامپ
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سخنگوی شاباک به اتهام جاسوسی برکنار شد
طرح‌های اسرائیل صدای واشنگتن را هم درآورد
توافق فوری ترامپ و لولا داسیلوا
زخمی شدن ۱۲ نظامی صهیونیست در مرزهای نوار غزه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
2
پاسخ
جه توافقی؟!!!؟
هر جور دلشون میخاد نقض می کنند و این بیچاره ها هم نباید کوچکترین خطایی بکنند!!
عین ذلت هست!!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۹ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۷ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۲۰ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۷ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۷ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان  (۴۷ نظر)
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده  (۴۶ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۴ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005bjl
tabnak.ir/005bjl