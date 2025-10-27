En
تغییر چهره‌ علی نصیریان همه را نگران کرد

عکس جدید علی نصیریان و تغییر چهره این بازیگر کاربران را نگران کرده است.
تغییر چهره‌ شدید علی نصیریان همه را نگران کرد

به گزارش تابناک، عکس جدیدی از علی نصیریان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که کاهش وزن شدید و تغییر چهره این بازیگر کاربران را نگران کرد.

علی نصیریان شبکه‌های اجتماعی کاهش وزن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
3
75
پاسخ
پیر شده دیگه 90 سال دارد من خودم 55 سال دارم پیر و شکسته شدم از بس که غصه خوردم و یتیم شدم و کسی را ندارم و دارم ناشنوا می شوم و روبه مرگ هستم هر شب از خدا می خواهم مرا به آن دنیا ببرد چون می دانم زندگی با این شرایط و سختی برای من دوبرابر سخت است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
93 سالشه
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
با اینکه 30 سال سن دارم کاملا درکت میکنم و دقیقا مثل خودتم. همه ی ما تو ایران که وصل نیستیم حال و روزمون اینه.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
45
پاسخ
چیکار به مردم دارین بخاطر سنشون هست بعدم اینها چه عکاس‌های هستن
یا بلد نیستن یا نیت بدی دارن همیشه از زاویه بد چهرها عکس میگیرن وپخش میکنن مجازی
برا بازدید بیشتر چرا واقعا فقط پول مهم شده
سلیمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
14
4
پاسخ
جالبه سه نفر نشستن . يكي با جوراب يكي بدون جوراب و اون يكي هم با كفش . البته اين جوري به نظر مي رسه .
پاسخ ها
سلطان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
اونم جورابه کفش نیست یکی هم پالخته
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
جالب خودتی که به چیزهای بی مورد اشاره میکنی! کفشی در کار نیست. دو نفر جوراب پوشیدند یکی هم نپوشیده! البته اگر شما مشکلی در این زمینه نمی بینید!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
هیشکدوم کفش ندارن
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
27
پاسخ
عاقبت آدمی همین و خاک است. به زیبایی و جایگاه امروزت نناز. بچسب به خدا و عاشق او باش که دلت زیبا بمونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
1
21
پاسخ
سلامت باشه کسی که مردم رو خنداند
عای
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
36
1
پاسخ
متاسفانه الگوی پوشش خوبی نیستند شلوار غربی آمریکایی چی میگه جناب فرهنگی؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
یه دکتر برو. واقعا آدمای مثل تو که در هر چیز دنبال بدترین مورد ممکن هستند دکتر لازمن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
17
1
پاسخ
من هیچ وقت علی نصیریان را نفهمیدم - هر فیلی از ایشون دیدم از استرس نابود شدم !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
5
پاسخ
ماشالله چه تیپی دارد در اون سن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
6
پاسخ
خدا حفظش کنه. نقش قاضی شارع در سربداران را خیلی دوست دارم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
10
پاسخ
هزارماشاالله بالای 90 سالشونه. ایشالا 120 ساله بشن.
