En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شاخص کل بورس در بازار امروز 5 آبان ماه

شاخص کل بورس با صعود ۴۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۱۲۷ هزار واحد رسید.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۸۹
| |
268 بازدید

شاخص کل بورس در بازار امروز 5 آبان ماه

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با صعود ۴۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۱۲۷ هزار واحد رسید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بورس بازار بورس شاخص کل شاخص کل سهام سهامداران بازار سرمایه خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شاخص کل بورس در بازار امروز 29 مهرماه
خبر خوش برای سهامداران؛ امروز 5 مهرماه
شاخص کل سهام در بازار امروز 27 مهرماه
رشد ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در معاملات امروز 2 مهرماه
رشد ۶۴ هزار واحدی بورس
شاخص کل بورس در بازار امروز 28 مهرماه
بورس دنده‌عقب گرفت
شاخص کل بورس در معاملات امروز 31 شهریور
شاخص کل بورس در معاملات امروز 20 اسفندماه
شاخص کل بورس در معاملات امروز 29 شهریور
افزایش بیش از ۶۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز 7 مهرماه
شاخص کل بورس در بازار امروز 28 بهمن ماه
رشد ۴۱ هزار واحدی شاخص کل بورس
بورس ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار را پس گرفت
شاخص کل بورس در معاملات امروز 23شهریور
شاخص کل بورس در معاملات امروز ۱۸ شهریور ماه
بورس، یکدست سبزپوش شد
شاخص کل بورس امروز ۱۸ اسفند ماه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۷ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۲۰ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۶ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۷ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۴ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005bjV
tabnak.ir/005bjV