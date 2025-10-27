En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افزایش کمک‌هزینه تغذیه کودکان چندقلو در سال جاری

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت مستمری به خانواده‌های دارای دوقلو و بیشتر در دهک‌های یک تا پنج و خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر در دهک‌های یک تا هفت به مبلغ ماهیانه ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۷۹
| |
280 بازدید
|
۱
افزایش کمک‌هزینه تغذیه کودکان چندقلو در سال جاری

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مریم خاک‌رنگین، با اشاره به مجموعه حمایت‌های مالی و اجتماعی این سازمان از خانواده‌های دارای فرزندان چندقلو، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین حمایت‌های سازمان، پرداخت مستمری ماهیانه به خانواده‌های دارای دوقلو و بیشتر است که در حال حاضر خانواده‌های دوقلو در دهک‌های یک تا پنج و خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر در دهک‌های یک تا هفت، ماهیانه مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کنند.

خاک‌رنگین علاوه بر این حمایت، از اجرای دو طرح اصلی برای پشتیبانی از خانواده‌های دارای فرزند چندقلو خبر داد و گفت: یکی از طرح‌ها، کمک‌هزینه بهبود تغذیه کودکان چندقلو است که این طرح به خانواده‌هایی پرداخت می‌شود که طبق گزارش مراکز بهداشت، یکی از فرزندانشان دچار سوءتغذیه باشد. این کمک‌هزینه تا زمان رفع سوءتغذیه ادامه دارد. مبلغ آن که سال گذشته پنج میلیون تومان بود، در سال جاری افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه از پرداخت کمک هزینه مراقب همراه به خانواده‌های دارای فرزند سه قلو به بالا خبر داد و گفت: ورود همزمان چند کودک به یک خانواده، نظام زندگی را به‌کلی دگرگون می‌کند. حتی تولد یک نوزاد هم به‌طور طبیعی خانواده را وارد مرحله‌ای بحرانی از تغییر و سازگاری می‌کند. در چنین شرایطی، نظم خانواده به‌هم می‌ریزد، زمان استراحت والدین کاهش می‌یابد و گاه پدر ناچار است ساعت کاری خود را کم کند تا در مراقبت از فرزندان به مادر کمک کند.

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: این طرح برای خانواده‌های دارای سه‌قلو و بیشتر در نظر گرفته شده است تا بتوانند از فردی کمک بگیرند که ساعاتی از روز مسئول نگهداری از کودکان باشد. هدف ما از این طرح، حمایت از مادران و خانواده‌ها در انجام امور روزمره است؛ چراکه بسیاری از این خانواده‌ها حتی برای انجام کار‌های ساده‌ای مانند پخت‌وپز، خرید یا انجام کار‌های شخصی با دشواری روبه‌رو هستند.

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان سازمان بهزیستی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: با وجود ارائه سبد‌های تغذیه از سوی وزارت بهداشت و وزارت رفاه و همچنین تأمین شیر خشک رایگان برای نوزادان چندقلو، هنوز برخی خانواده‌ها با مشکل سوءتغذیه فرزندان روبه‌رو هستند. در این موارد، چنانچه مرکز بهداشت وجود سوءتغذیه را تأیید کند، سازمان بهزیستی برای جبران کمبود‌های تغذیه‌ای کودک، کمک‌هزینه ویژه‌ای به خانواده پرداخت می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
چندقلو تغذیه کودکان فرزندان دهک
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقتی خانه حرف نمی‌زند/نوجوانان ایرانی با والدین خود گفت‌وگو نمی‌کنند
تلخ شدن شیر مادر، چه علتی دارد؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
0
پاسخ
کار خوبیه
کار برای جوانان ایجاد کنید تا ازدواج کنند خودم دو فرزند بیکار دارم دقت کنید شغل ایجاد کنید نه بردگی نوین
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۸ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۶۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۲۰ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۸۷ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۷ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۴ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان  (۴۷ نظر)
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005bjL
tabnak.ir/005bjL