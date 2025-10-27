صدرنشین فهرست فرار دلار از کشور

En
کشتیرانی حافظ دریای آریا به‌عنوان شرکت زیرمجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی، با بیش از ۲.۹ میلیارد دلار ارز بازنگردانده، در صدر فهرست متخلفان ارزی ایستاده است.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۷۲
640 بازدید
انتشار فهرست هزار شخص حقیقی و حقوقی که بیشترین میزان بازنگرداندن  ارز صادراتی را داشته‌اند، روز گذشته در فضای اقتصاد کشور را به خود اختصاص داد.صدرنشین این فهرست اما یک شرکت دریانوردی بود که بر اساس ادعای حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۷ تا ۴ ماهه ۱۴۰۴ بیش از ۲.۹ میلیارد دلار از ارز خود را به کشور برنگردانده است.

جزئیاتی از فعالیت شرکت کشتيرانی حافظ دريای آريا

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این مجموعه دریانوردی که شرکت کشتيرانی حافظ دريای آريا نام دارد، شرکت «کشتیرانی حافظ دریای آریا» در ظاهر یک شرکت سهامی خاص است اما در عمل به‌عنوان یکی از واحدهای فرعی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، از امتیازات و ساختارهای یک بنگاه دولتی بهره می‌برد. دفتر مرکزی این شرکت در تهران است و حوزه اصلی فعالیتش، اجاره و اداره کشتی‌های کانتینری در مسیرهای بین‌المللی است. شواهد مالی نشان می‌دهد که این شرکت بخشی از شبکه بزرگ‌تر حمل‌ونقل دریایی ایران است که به‌واسطه آن، حجم قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات خدمات دریایی، خارج از دسترس نظام بانکی کشور باقی مانده است.

صورت مالی مرتبط با سال ۱۴۰۳ این شرکت که توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در کدال منتشر شده، شواهد جالبی را منعکس می‌کند.فعالیت این شرکت به محورهای زیر تقسیم‌بندی می‌شود؛

۱. خرید، فروش، اجاره، استیجاره و اداره هر نوع کشتی و شناور به‌منظور انجام فعالیت‌های مربوط به حمل‌ونقل دریایی کالا در کلیه آب‌های داخلی و بین‌المللی.۲. قبول و اعطای نمایندگی به کلیه شرکت‌ها، مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر دنیا در ارتباط با حمل‌ونقل دریایی، حمل‌ونقل و لجستیک.۳. سرمایه‌گذاری در امر ساخت انواع کشتی و شناور و تولید کلیه ملحقات مربوط به آن‌ها، به‌صورت مستقل یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور.۴. سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته که فعالیت‌های آن‌ها به نحوی مکمل فعالیت‌های شرکت باشد، در داخل یا خارج از کشور.۵. تأسیس و تعیین شعب یا نمایندگی‌ها در هر نقطه از دنیا که برای حفظ و توسعه فعالیت‌های شرکت ضروری باشد.۶. انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که برای دستیابی به اهداف فوق ضروری یا مفید تشخیص داده شود.۷. سپرده‌گذاری و خرید اوراق بهادار.

بررسی صورت مالی شرکت کشتيرانی حافظ دريای آريا

این شرکت ۴۲ نیروی رسمی و ۲۸۰ نیروی قراردادی دارد و در سال ۱۴۰۳ به صورت مستقیم ۳۰۴.۶ میلیارد تومان در قالب پرداخت حقوق و مزایا به این ۳۲۲ نفر پرداخت کرده است. به معنای دیگر متوسط حقوق، دستمزد و مزایا پرداخت شده به هر نفر از پرسنل این شرکت معادل ماهانه ۷۸.۸ میلیون تومان بوده است.

جمع دارایی‌های ارزی این شرکت ۱۶۴ میلیون دلار اظهار شده و در سال ۱۴۰۳ این شرکت بیش از ۱ میلیارد دلار درآمد ارزی ثبت کرده است.شرکت یاد شده در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مجموعا یک هزار ۸۳ میلیارد تومان تسهیلات در قالب عقد مرابحه دریافت کرده است. 

شرکت کشتیرانی ایران ارز حافظ حسین صمصامی شرکت دریانوردی صورت مالی دارایی های ارزی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
5
پاسخ
کاملاً صحیح !

لطفاً گزارش کنید که چه برخوردی با این شرکت متخلف صورت گرفته است ؟!

شما با دستفروشان چنان برخورد فیزیکی کردید که فیلم آن در جهان پخش شد . اما با متخلفان دانه درشت و رانتی ، هیچ برخوردی صورت نمی گیرد .
