احتمال بررسی پرونده صابر کاظمی در مجلس

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ روز سه‌شنبه ۶ آبان، رییس فدراسیون یا نمایندگانی از فدراسیون والیبال و دکتر رضا جباری، متخصص مغز و اعصاب، در جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ورزش حضور خواهند یافت.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، هدف اصلی این حضور هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. با این حال، ممکن است هدف، پرونده صابر کاظمی، بازیکن تیم ملی والیبال ایران باشد که اخیراً در قطر دچار عارضه مغزی و کما شده است.

با این حال، هنوز هیچ مقام رسمی در فدراسیون والیبال یا مجلس درباره محور دقیق جلسه اظهار نظر نکرده‌اند و باید منتظر علت حضور در روز‌های آینده بود.