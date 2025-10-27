En
احتمال بررسی پرونده صابر کاظمی در مجلس

روز سه‌شنبه، ششم آبان،تقوی(یا نماینده‌ای از والیبال) به همراه دکتر رضا جباری، متخصص مغز و اعصاب، در جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ورزش حاضر خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۶۷
908 بازدید
به  گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ روز سه‌شنبه ۶ آبان، رییس فدراسیون یا نمایندگانی از فدراسیون والیبال و دکتر رضا جباری، متخصص مغز و اعصاب، در جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ورزش حضور خواهند یافت.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، هدف اصلی این حضور هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. با این حال، ممکن است هدف، پرونده صابر کاظمی، بازیکن تیم ملی والیبال ایران باشد که اخیراً در قطر دچار عارضه مغزی و کما شده است.

با این حال، هنوز هیچ مقام رسمی در فدراسیون والیبال یا مجلس درباره محور دقیق جلسه اظهار نظر نکرده‌اند و باید منتظر علت حضور در روز‌های آینده بود.

برچسب ها
صابر کاظمی مجلس شورای اسلامی دکتر رضا جباری تیم ملی والیبال فدراسیون والیبال
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
0
پرونده بانک ها رو بررسی نمی کنید، خودی هستن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
