En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خاتمی:همه مقابل تجاوز ایستادندواز ایران سخن گفتند

رئیس دولت اصلاحات در جریان سفر اخیر خود به استان یزد، از باغ دولت آباد بازدید کرد.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۶۶
| |
2607 بازدید
|
۱۷

خاتمی:همه مقابل تجاوز ایستادندواز ایران سخن گفتند

به گزارش تابناک به نقل از جماران، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی: شما در جنگ ۱۲ روزه دیدید تمام اختلافات کنار رفت و کسانی که حتی به دولت اعتراض داشتند همه کنار همدیگر مقابل تجاوز ایستادند و همه از ایران سخن گفتند و نظام جمهوری اسلامی همه‌ی گفت «ای ایران» را بگویید. البته ای ایران گفتن کافی نیست، بلکه باید نسبت به ایران اهتمام عملی داشت. من از اسلامی سخن می گویم که به ایران احترام قائل است و در ایرانی استعداد بزرگی را کشف کرد؛ و نیز از ایرانی سخن می گویم که از این گشایش اسلام بهره برداری کرد.

سید محمد خاتمی: «ای ایران» گفتن کافی نیست، باید نسبت به ایران اهتمام عملی داشت/ از اسلامی سخن می‌گویم که به ایران احترام قائل است/ ما دنبال تخیلات دیگری رفتیم که نه به آنها رسیدیم و نه توسعه

رئیس دولت اصلاحات در جریان سفر اخیر خود به استان یزد، از باغ دولت آباد بازدید کرد.

به گزارش جماران، به نقل از خاتمی مدیا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی پس از پایان این بازدید، طی سخنانی با اشاره به جنبه نوستالژیک شهر یزد برای خود، به مسائل و مشکلات این استان و کشور پرداخت و گفت: روزگاری سخن از کم‌آبی یزد بود، اما  امروز مشخص شده که اساسا کل ایران در اقلیم نیمه خشک دنیا قرار دارد و  نیز با تحولاتی که در فضای زیست بشری ایجاد شده و الزاماتی که دنیای مدرن ایجاد کرده و نقش روزافزون صنعت و تکنولوژی، این مشکل بیشتر شده است؛ تا جایی که  حتی  این ایده مطرح شده که جنگ جهانی سوم بر سر آب خواهد بود. طبعا این مشکلات   به دلیل قرار گرفتن در اقلیم نیمه خشک، در مناطقی چون یزد به دلایلی همچون از بین رفتن منابع زیرزمینی، کاهش نزولات آسمانی، گسترش شهرها و... به شکل فاجعه باری بروز یافته است. 

وی با اشاره به جایگاه یزد در ایران باستان، گفت: یزد منطقه‌ای است که اگر مسکونی نبود، عمده پهنه ایران کویری بود و ساکنان این منطقه به خاطر ابداعاتی همچون قنات توانسته اند در جایی که زندگی وجود ندارد، ایجاد زندگی کنند.  وجود این زندگی و جلوگیری از تبدیل بخش عمده ایران به کویر چقدر  ارزش دارد؟! همچنین ما جزو معدود کشورهای پر قدمت جهان هستیم که از قبل اسلام نیز دارای تمدنی وسیع بوده است. پس از اسلام نیز بزرگترین سهم در ایجاد تمدن اسلامی را ایران داشت، البته سهم کشورهای دیگر را کم نمی کنم، اما  حتی صرف و نحو عربی را ایرانیان ایجاد کردند، بزرگترین فقهای اهل تسنن ایرانی هستند و فلسفه اسلامی درون ایران تأسیس می شود و حتی عرفان اسلامی نیز متأثر از ایران است که   یکی از کانون های مهم این تمدن ایرانی-اسلامی نیز یزد است.

خاتمی با اشاره به سابقه دین زرتشتی در ایران و مهاجرت بخشی از آنان به هند، یادآور شد: باقی مانده پیروان این دین نیز در یزد و کرمان زندگی می کنند. یعنی در یزد که به آن «دارالعباده» گفته می شود، ما با زرتشتیان  علی رغم برخی محدودیت ها، همزیستی مسالمت آمیز  برابر داشته ایم. همچنین اگر ما از تلاش برای تحمیل اشرافیت به ایران توسط اعراب صدر اسلام سخن می گوییم،  این مناطقی مرکزی چون یزد و کرمان  بودند که جلوی این تحمیل را گرفتند و اصالت ایرانی را حفظ کردند.

وی به جنگ اخیر اشاره کرد و یادآور شد: شما در جنگ ۱۲ روزه دیدید تمام اختلافات کنار رفت و کسانی که حتی به دولت اعتراض داشتند همه کنار همدیگر  مقابل تجاوز ایستادند و همه از ایران سخن گفتند و نظام جمهوری اسلامی همه‌ی گفت «ای ایران» را بگویید.  البته ای   ایران گفتن کافی نیست، بلکه باید نسبت به ایران اهتمام عملی داشت.  من از اسلامی سخن می گویم که به ایران احترام قائل است  و در ایرانی استعداد بزرگی را کشف کرد؛  و نیز از ایرانی سخن می گویم که از این گشایش اسلام بهره  برداری کرد.

رئیس دولت اصلاحات در ادامه سخنان خود گفت: ما اگر به یزد توجه می کنیم به خاطر تعصب منطقه‌ای نیست، بلکه به خاطر کانون ایجاد شگفت انگیز زندگی و شکوفایی در یک منطقه کویری است. مردم یزد همواره به مناطق مختلف   ایران مهاجرت کرده اند و   با حفظ هویت خود در آنجا نیز ایجاد زندگی کرده اند؛ اما اینکه دلیل این مهاجرت غیرقابل سکونت شدن یزد باشد، باعث می شود اصل زندگی که در قرون و اعصار متمادی شکل گرفته، از بین برود. امروز نه تنها نیروهای تحصیلکرده یزد در حال مهاجرت هستند، بلکه حتی در کارهای ساده نیز نیازمند نیروی کار غیر یزدی هستیم.

وی ادامه داد: قرن ها تلاش برای ایجاد زندگی در یک منطقه لم‌یزرع، با این مهاجرت ها دچار آسیب می شود و مهم تر از آن، تهدید هویت ایرانی ای را در پی خواهد داشت که در این منطقه‌ شکل گرفته است که باید فکری به حال آن شود.

خاتمی در ادامه سخنان خود، به مقایسه توسعه ایران با ترکیه پرداخت و   گفت: زمانی گفتم که ما نمی دانیم نفت نقمت است یا نعمت؟! نمی خواهم بگویم ترکیه برای ما الگوست؛ اما ترکیه یک قطره نفت ندارد، ولی امروز با گردشگری و صنعت توانسته است از ما بسیار جلوتر برود. ما نفت داشتیم و او نداشت، اما درآمد او از توریسم از کل درآمد نفتی ما بیشتر است. در حالیکه ما قدمت تاریخی بیشتری داریم و بهترین پتانسیل برای تقویت توریسم را داریم. زمینه و سرمایه میراث فرهنگی ما می تواند ما را از درآمد نفت بی نیاز کند تا نفت را تبدیل به ارزش افزوده کنیم و برای نسل های بعدی هم حفظ کنیم.

وی ادامه‌داد: فارغ از سرمایه گذاری  کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه علم و تکنولوژی،  رقم درآمد ما از توریسم را با آنها  مقایسه کنید.  اما ما دنبال تخیلات دیگری رفتیم که نه به آنها رسیدیم و نه توسعه. ما هم از تمام اهداف سند چشم انداز بیست ساله عقب ماندیم و از کشورهای دیگر منطقه عقب افتاده ایم. توسعه ما فقط در بخش نظامی و آن هم به برکت موشک هایمان بوده که در نتیجه در بخش نظامی  دارای رتبه سوم در منطقه هستیم،  اما در سایر شاخص ها رتبه پایین داریم. 

رئیس دولت اصلاحات  یادآور شد: در پایان دولت اصلاحات در جلسه کارگزاران نظام با رهبری گفتم که ما با توجه به تمام شاخص های اقتصادی، در مرحله «تیک‌آف» هستیم تا به تمام اهداف چشم انداز بیست ساله برسیم. تمام اعداد و ارقام مربوط به آن دوره وجود دارد.  در آن دوره، رشد متوسط 5 درصد را در طول برنامه سوم تجربه کردیم و حتی یک سال به رشد 8 درصدی رسیدیم،   ارز را تک نرخی تحویل دادیم و صنعت نیز رشد 12 درصدی را تجربه کرد؛  اما پرسش اینجاست که چرا با وجود آن زمینه ی موجود، به اهدافمان نرسیدیم و عقب گرد کردیم؟!

وی گفت: در کنار مشکل آب و رشد نامتناسب صنعت، باید به توریسم و میراث‌فرهنگی اهتمام داشت. در آن صورت می‌توان ظرف چند سال با حمایت و  سرمایه گذاری خوب، آن را به عنوان نمونه‌ای از امکان توسعه‌ی متکی به توریسم به کل کشور معرفی کرد. 

خاتمی در پایان، با تجلیل از شخصیت آیت الله معزالدینی از علمای یزد،  ایشان را از نظر خانواده، علم، تقوا، اخلاق و فقاهت، از سرمایه های یزد دانست که وجود او نعمت بزرگی برای این استان است.  وی،   حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صدوقی را نیز بقیه السلف خاندان بزرگ  صدوقی دانست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سیدمحمد خاتمی یزد ای ایران شعار باغ دولت آباد بازدید رئیس دولت اصلاحات
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سید محمد خاتمی متفاوت با آنچه تاکنون دیده‌اید!
علت رأی ندادن رئیس دولت اصلاحات در انتخابات
حضور سیدمحمد خاتمی بر مزار پدرش+عکس
حضور رئیس دولت اصلاحات بر مزار امام خمینی(ره)
محمد خاتمی رای خود را به صندوق انداخت
باغ جهانی دولت‌ آباد یزد در نوروز ۱۴۰۴
عکس: معماری زیبای بلندترین بادگیر دنیا در یزد
تیپ متفاوت سیدمحمد خاتمی در یک مراسم
آهنگساز ایران چیزی جز «ایران» را در خاطر ندارد!
بازدید از پروژه طرح ملی اقدام مسکن میبد
میزبانی نوروزی خاتمی با لباس شخصی
آهنگی که قلعه‌نویی در رختکن تیم‌ملی قبل بازی‌ها می‌گذارد
اصلاح‌طلبان، منتخبان خود را به جای حمایت تخریب کردند/ مردم باید از حق خود در انتخابات استفاده کنند
بساط دست فروشان در باغ تاريخي
نظر سیدمحمد خاتمی درباره طرح اینترنتی مجلس
سیدمحمد خاتمی پیام صادر کرد
دیدار ناطق نوری و خاتمی در جماران+تکذیب
یک ذره دلم برای قدرت تنگ نشده است
ويرانه اي به نام دولت آباد+جوابیه
خاتمی: انقلاب ما «گل» در برابر «گلوله» بود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۷
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
1
48
پاسخ
وقتی همه به فکر جیب خوشونن چیزی درست نمیشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
همه تا کنار می روند حرفهای قشنگی می زنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
30
16
پاسخ
دوباره نیمکت ذخیره ها مطرح شد
a
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
13
36
پاسخ
ایران را باید ساخت، نه فقط نامش را فریاد زد
بهترین جمله ای که تا حالا شنیدم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
البته فقط در حد حرف
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
بعد چن سال نیمکت نشینی انتظار یک همچین جمله قصاری را هم از ایشان ندارید؟
صادق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
2
18
پاسخ
اگر مردم و مسئولان در عمل همه برای هم خوشبختی و رفاه و آرامش و پیشرفت همدیگه و کشورشان رو بخوان همه چی درست میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
12
29
پاسخ
موفق ترین ریس جمهور . یادش بخیر .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
حامی ولنگاری و منکرات و از سران فتنه ۸۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
8
17
پاسخ
والا مملکت دست خودتونه، الان معاون اول مملکت کیه؟
یه جوری صحبت میکنه، ادم فکر میکنه منتقد از ژاپن آوردن
همه شما در این وضعیت سهیمید، بجای حرفهای پوپولیستی باید کار، کار، کار کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
6
17
پاسخ
افرین
اینو به پنج درصدی های پایذارچی بگو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
21
13
پاسخ
یه جوری میگه باید ساخت مثل اینکه خودش ۸ سال همه چیزو آباد کرده!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
16
9
پاسخ
از کجا فهمیدی که ایران باید ساخته بشه؟ تو یک دانشمند هستی!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
پروفسور است!!!
خادمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
14
9
پاسخ
7سال میر حسین
8 سال رفنسجانی
8 سال خاتمی
8 سال روحانی
و حالا پزشکیان!
آقای خاتمی، شما و اصلاح طلبان، تمهم ردیف اول هستید!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۷۵ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۵ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۶۴ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۶۰ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bj8
tabnak.ir/005bj8