مثل آینده تصمیم بگیرید

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062c\u062f\u06cc\u062f\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0647 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0648\u0644\u06cc\u0639\u0635\u0631 (\u0639\u062c) \u0628\u0627 \u0631\u0648\u06cc\u06a9\u0631\u062f \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0635\u062d\u06cc\u062d \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u0634\u0639\u0627\u0631 #\u0645\u062b\u0644_\u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647_\u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645_\u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f\u060c \u0631\u0648\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f.