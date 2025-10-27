En
مثل آینده تصمیم بگیرید

جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) با شعار #مثل_آینده_تصمیم_بگیرید، رونمایی شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۶۵
956 بازدید
۴
مثل آینده تصمیم بگیرید

به گزارش تابناک؛ جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) با رویکرد اهمیت تصمیم‌گیری صحیح در حوزه مدیریت اقتصادی کشور با شعار #مثل_آینده_تصمیم_بگیرید، رونمایی شد.

برچسب ها
دیوارنگاره آینده مدیریت اقتصادی میدان ولیعصر
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
11
پاسخ
منظور مثل بانک آینده است؟
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
5
پاسخ
تبریک بابت ابن انتخاب سخت واقعا نجات پیدا کردن صاحبان بانک آینده چون مونده بودن با یه سری عدد و رقم بدون پشتوانه اما الان دیگه پشتوانه عددها شد بیت المال بانک ملی .خدا خیرتون بده .خدا قوت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
2
پاسخ
با توجه به وضعیت بانک آینده اصلا شعار خوبی انتخاب نکردند و بی سلیقگی محض
ناشناس
|
Canada
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
0
6
پاسخ
مثل بانک آینده؟؟؟!!!
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
