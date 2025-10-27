En
سکوت مطلق پس از خطای فاحش فرماندهی در اسرائیل!

ارتش رژیم صهیونیستی به شکلی کاملا محدود اعتراف کرد، اختلال امنیتی بسیار خطرناکی همزمان با اعلام آتش بس در نوار غزه رخ داده است.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۵۰
| |
724 بازدید
سکوت مطلق پس از خطای فاحش فرماندهی در اسرائیل!

رسانه‌های عبری زبان به نقل از منابع آگاه در ارتش اسرائیل خبر دادند مدت بسیار کوتاهی بعد از اعلام آتش بس، یک اختلال امنیتی بسیار خطرناک در ارتش اسرائیل به وقوع پیوسته است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این منابع تاکید کردند، ارتش در حال حاضر اجازه انتشار اطلاعات بیشتری در مورد جزئیات آن نمی‌دهد اما این اشتباه، خطای انسانی بوده است که امکان ارزیابی حجم زیان‌های آن تا این لحظه فراهم نشده است و همین امر باعث شده است تا رئیس ستاد ارتش دستور تشکیل کمیته تحقیقی در این رابطه صادر و خود شخصا ریاست آن را به عهده گرفته است.

در ادامه این خبر آمده است: نیروهای ارتش اسرائیل در حال حاضر، سرگرم تحقیق در رابطه با حادثه امنیتی است که تنها دو هفته پس از آتش‌بس به وقوع پیوست، منابع آگاه در ارتش این حادثه امنیتی را بسیار جدی توصیف می‌کنند.

با این حال ارتش اسرائیل حاضر به افشای جزئیاتی این حادثه نیست، اما کارشناسان رسانه‌های عبری اعلام کردند، به طور کلی می‌توان گفت که این یک "حادثه بی‌سابقه" بوده که ناشی از "خطای فاحش انسانی و سهل‌انگاری فاحش" بوده است.

 طبق این گزارش، هنوز نمی‌توان میزان خسارات وارده را به دلیل این خطا تخمین زد.

در نتیجه این شکست، ایال زمیر، رئیس ستاد، تصمیم به انجام تحقیقات ویژه گرفت، او خود ریاست کمیته تحقیق را بر عهده گرفت، که نشان دهنده جدی بودن این حادثه است.

زامیر همچنین دستور ایجاد رویه‌های جدید برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در آینده را صادر کرد.

منابع آگاه در ارتش اسرائیل می‌گویند که انتظار می‌رود اقدامات شخصی علیه افراد درگیر انجام شود و رئیس ستاد از نزدیک نتایج تحقیقات را دنبال می‌کند و شخصاً بر آنها نظارت دارد.

ارتش اسرائیل آتش بس غزه خطای انسانی اختلال امنیتی
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
