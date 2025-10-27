پیام امید عالیشاه خطاب به وحید هاشمیان

\n\u00a0\n\u00a0\u0628\u0647\u00a0 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b\u067e\u06cc\u0627\u0645 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u0639\u0627\u0644\u06cc\u0634\u0627\u0647 \u062e\u0637\u0627\u0628 \u0628\u0647 \u0648\u062d\u06cc\u062f \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc \u0633\u0627\u0628\u0642 \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0634\u062f. \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u0648\u0627\u0628 \u0627\u0633\u062a\u0648\u0631\u06cc \u0639\u0627\u0644\u06cc\u0634\u0627\u0647 \u0646\u0648\u0634\u062a:\n\u0627\u0645\u06cc\u062f\u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u0631\u0633\u067e\u0648\u0644\u06cc\u0633 \u0645\u06cc\u200c\u062c\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0627\u0644\u06af\u0648\u06cc \u062f\u0631\u062e\u0634\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u0633\u0644 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc \u0628\u0648\u062f\u200c.