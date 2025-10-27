En
قیمت خودرو امروز ۵ آبان ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 5 آبان 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز ۵ آبان ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 5 آبان 1404 در شرایطی اعلام شد که که بازار خودرو با نوساناتی محدود و بعضاً متناقض مواجه بود. کارشناسان بر این باورند که با توجه به ابهام در چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی کشور، اغلب فعالان بازار رویکردی محتاطانه در پیش گرفته و ترجیح می‌دهند در وضعیت انتظار باقی بمانند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، به اعتقاد تحلیلگران، هرچند در کوتاه‌مدت بازار در رکود نسبی و با دامنه نوسان اندک قرار دارد، اما با توجه به شرایط اقتصادی موجود و اخبار نامطلوب در سطوح داخلی و بین‌المللی، پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم روند افزایشی قیمت خودرو در میان‌مدت و بلندمدت است.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز ۵ آبان ۱۴۰۴

شاهین اتوماتیک G بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر همین مبنا، این سدان داخلی 22 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و 253 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، ری‌را نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 885 میلیون تومان رسید.

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) هفت میلیون تومان گرانتر از روز گذشته و با نرخ معاملاتی یک میلیارد و 35 میلیون تومان به معاملات امروز رسید. از طرف دیگر، ساینا GX دوگانه‌سوز رشد پنج میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 730 میلیون تومان معامله شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز ۵ آبان ۱۴۰۴

چانگان CS55 نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان گران شد تا با نرخ سه میلیارد و 140 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، هایما 7X رشد 10 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ دو میلیارد و 260 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

X22 پرو دستی 20 میلیون تومان ارزانتر از روز گذشته و با نرخ یک میلیارد و 310 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شد. همچنین، آریزو 6GT رشد 17 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ دو میلیارد و 557 میلیون تومان  مورد معامله قرار گیرد.

دیگنیتی پرستیژ کاهش قیمت 25 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی دو میلیارد و 715 میلیون تومان سقوط کرد. از سوی دیگر، کی‌ام‌سی J7 نسبت به روز گذشته 17 میلیون تومان گران شد تا با قیمت دو میلیارد و 355 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

قیمت طلا رو میذاری قیمت دلار رو میذاری
قیمت اجناس هم میذاری
تنها چیزی که با تورم رشد نکرد سرمایه ملت در بورس بود
