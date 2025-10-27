En
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها ۵ آبان ۱۴۰۴

قیمت دلار، یورو و سایر ارزها اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۶۳۱
383 بازدید
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها ۵ آبان ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ بازار ارز پنجمین روز آبان افزایشی در حدود هزار تومان را تجربه کرد . به ۱۰۷ هزار و ۸۴۰ تومان رسید. آخرین قیمت اعلامی حواله دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۶۹ هزار و ۷۱۰ تومان است.قیمت اسکناس دلار ۷۱ هزار و ۸۰۱ تومان است.

بهای یورو در مرکز مبادله ارزی

قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله ارزی امروز برابر با ۸۳ هزار و ۶۲۲ تومان گزارش شد. قیمت حواله یورو نیز برابر با ۸۱ هزار و ۱۸۷ تومان است.

قیمت یورو در بازار آزاد

بهای یورو در بازار آزاد نیز افزایش حدود هزار تومانی قیمت را تجربه کرده و بهای معامله هر یورو  ۱۲۵ هزار و ۳۸۰ تومان اعلام شده است.

قیمت درهم امروز

قیمت اسکناس درهم در مرکز مبادله برابر با ۱۹ هزار و ۵۵۱ تومان است. حواله درهم نیز قیمتی برابر با ۱۸ هزار و ۹۸۱ تومان دارد.

قیمت درهم در بازار آزاد  

قیمت هر درهم در بازار آزاد ۲۹ هزار و ۳۶۰ تومان است. قیمت درهم در بازار آزاد اندکی کاهش یافته است.  

 بهای سایر ارزها در بازار آزاد

 قیمت هر پوند در بازار آزاد امروز با افزایشی اندک  ۱۴۳ هزار و ۵۱۰ تومان و بهای هر لیر ترکیه ۲۵۷۰ تومان است.

ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
