قیمت دلار، یورو و سایر ارزها ۵ آبان ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ بازار ارز پنجمین روز آبان افزایشی در حدود هزار تومان را تجربه کرد . به ۱۰۷ هزار و ۸۴۰ تومان رسید. آخرین قیمت اعلامی حواله دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۶۹ هزار و ۷۱۰ تومان است.قیمت اسکناس دلار ۷۱ هزار و ۸۰۱ تومان است.

بهای یورو در مرکز مبادله ارزی

قیمت اسکناس یورو در مرکز مبادله ارزی امروز برابر با ۸۳ هزار و ۶۲۲ تومان گزارش شد. قیمت حواله یورو نیز برابر با ۸۱ هزار و ۱۸۷ تومان است.

قیمت یورو در بازار آزاد

بهای یورو در بازار آزاد نیز افزایش حدود هزار تومانی قیمت را تجربه کرده و بهای معامله هر یورو ۱۲۵ هزار و ۳۸۰ تومان اعلام شده است.

قیمت درهم امروز

قیمت اسکناس درهم در مرکز مبادله برابر با ۱۹ هزار و ۵۵۱ تومان است. حواله درهم نیز قیمتی برابر با ۱۸ هزار و ۹۸۱ تومان دارد.

قیمت درهم در بازار آزاد

قیمت هر درهم در بازار آزاد ۲۹ هزار و ۳۶۰ تومان است. قیمت درهم در بازار آزاد اندکی کاهش یافته است.

بهای سایر ارزها در بازار آزاد

قیمت هر پوند در بازار آزاد امروز با افزایشی اندک ۱۴۳ هزار و ۵۱۰ تومان و بهای هر لیر ترکیه ۲۵۷۰ تومان است.