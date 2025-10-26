\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0633\u0644\u0627\u062d\u200c\u0648\u0631\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0637\u0639\u0646\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0639\u062a\u0631\u0636\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u060c \u00ab\u0645\u0631\u06af \u0628\u0631 \u0641\u0631\u06cc\u062f\u0648\u0646\u00bb \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0631\u0648\u062d\u0627\u0646\u06cc\u062a \u0631\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0646\u06af\u06cc\u0631\u0646\u062f!\n