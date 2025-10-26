En
طعنه سلاح‌ورزی به شعار نمایندگان معترض در مجلس

حسین سلاح‌ورزی به شعار «مرگ بر فریدون» در مجلس علیه حسن روحانی واکنش نشان داد.
طعنه سلاح‌ورزی به شعار نمایندگان معترض در مجلس

به گزارش تابناک، حسین سلاح‌ورزی در طعنه به معترضان در مجلس اعلام کرد، «مرگ بر فریدون» گفتند تا روحانیت را هدف نگیرند!

