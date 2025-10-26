پایان رسمی حضور وحید هاشمیان در پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس اعلام کرد در مسیر اجرای سیاستهای توسعهی فنی و برنامهریزی برای آینده، با وحید هاشمیان قطع همکاری کرده است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی پایان همکاری با وحید هاشمیان را اعلام کرد. براساس خبر منتشر شده از سوی رسانه رسمی باشگاه، قرارداد سرمربی سرخپوشان فسخ شد.
رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس در این خصوص نوشت:
به گزارش تابناک، پرسپولیس در ۸ مسابقهای که وحید هاشمیان روی نیمکت این تیم بود، موفق به کسب ۲ برد مقابل سپاهان و ذوبآهن شد، ۵ تساوی مقابل فجرسپاسی، فولاد، چادرملو، ملوان و گلگهر کسب کرد و تنها یک شکست مقابل خیبر خرمآباد داشت. ۷ گل زده، ۵ گل خورده و میانگین ۱.۴ امتیاز از هر بازی در نهایت منجر به تصمیم مدیران باشگاه پرسپولیس برای قطع همکاری با هاشمیان شد.
باشگاه پرسپولیس پیش از این با اوسمار ویرا به توافق رسیده و این مربی برزیلی به زودی به ایران سفر میکند تا کار خود را در این تیم آغاز کند.