پایان رسمی حضور وحید هاشمیان در پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی اعلام کرد، همکاری وحید هاشمیان با تیم فوتبال پرسپولیس پس از جمع‌بندی‌های فنی و مدیریتی به پایان رسیده است.

باشگاه پرسپولیس اعلام کرد در مسیر اجرای سیاست‌های توسعه‌ی فنی و برنامه‌ریزی برای آینده، با وحید هاشمیان قطع همکاری کرده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، باشگاه پرسپولیس به صورت رسمی پایان همکاری با وحید هاشمیان را اعلام کرد. براساس خبر منتشر شده از سوی رسانه رسمی باشگاه، قرارداد سرمربی سرخپوشان فسخ شد.

رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس در این خصوص نوشت:

«باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند وحید هاشمیان، اعلام می‌دارد همکاری این مربی با تیم فوتبال پرسپولیس پس از جمع‌بندی‌های فنی و مدیریتی به پایان رسیده است.

باشگاه پرسپولیس در مسیر اجرای سیاست‌های توسعه‌ی فنی و برنامه‌ریزی برای آینده، تصمیم به ایجاد تغییراتی در ساختار کادر فنی گرفت؛ تصمیمی که با احترام کامل به جایگاه و شخصیت حرفه‌ای آقای هاشمیان اتخاذ شد و در نهایت به پایان همکاری دو طرف انجامید.

باشگاه پرسپولیس از همکاری صادقانه وحید هاشمیان در دوره‌ی حضورش صمیمانه تقدیر می‌کند و برای این مربی شایسته فوتبال ایران آرزوی سلامتی و موفقیت دارد.»

به گزارش تابناک، پرسپولیس در ۸ مسابقه‌ای که وحید هاشمیان روی نیمکت این تیم بود، موفق به کسب ۲ برد مقابل سپاهان و ذوب‌آهن شد، ۵ تساوی مقابل فجرسپاسی، فولاد، چادرملو، ملوان و گل‌گهر کسب کرد و تنها یک شکست مقابل خیبر خرم‌آباد داشت. ۷ گل زده، ۵ گل خورده و میانگین ۱.۴ امتیاز از هر بازی در نهایت منجر به تصمیم مدیران باشگاه پرسپولیس برای قطع همکاری با هاشمیان شد.

باشگاه پرسپولیس پیش از این با اوسمار ویرا به توافق رسیده و این مربی برزیلی به زودی به ایران سفر می‌کند تا کار خود را در این تیم آغاز کند.