عملکرد بد تیم امید آزادکاران ایران در روز سوم رقابت‌ها

تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال کشورمان در روز پایانی پیکارهای قهرمانی جهان شانس دستیابی به مدال طلا نخواهد داشت.
عملکرد بد تیم امید آزادکاران ایران در روز سوم رقابت‌ها

به گزارش تابناک، مسابقات چهار وزن پایانی رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان از صبح امروز (یکشنبه) در شهر نووی ساد کشور صربستان پیگیری شد که نتایج نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها به شرح زیر رقم خورد:

براساس این گزارش، در وزن ۶۱ کیلوگرم رضا مومنی در دور اول با نتیجه ۲ بر یک مقابل لویک میکائیلیان از ارمنستان تن به شکست داد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در دور بعد و مقابل حریف اوکراینی، نماینده کشورمان از دور مسابقات حذف شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم یاسین رضایی در دور نخست با نتیجه ۱۲ بر ۲ دنیس نعیم از بلغارستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب بشیر ماگومدوف از روسیه شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در دور بعد مقابل حریف هندی، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

ابوالفضل رحمانی در دور اول وزن ۸۶ کیلوگرم با نتیجه ۶ بر ۴ آشیش از هند کشتی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۳ احمت یاگان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. رحمانی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۴ راکو ولش از آمریکا را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله مقابل اوگنیو میهالسیان از مولداوی با نتیجه ۲ بر یک مغلوب شد و به دیدار رده‌بندی رفت. برنده رقابت میان کشتی‌گیران فرانسه با مکزیک و ترکمنستان حریف رحمانی در دیدار رده‌بندی خواهد بود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم ابوالفضل بابالو در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر فی لانگ گائو از چین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر نیکولاس کاراوانوس از یونان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۲ مغلوب آرش یوشیدا دارند مدال برنز جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی‌گیر در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با برنده مبارزه میان کشتی‌گیران بلغارستان و مجارستان مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی به دیدار رده‌بندی راه خواهد یافت تا مقابل رضابک آیتموخان قهرمان جهان از قزاقستان قرار بگیرد.

کشتی کشتی آزاد امیدهای جهان مسابقات کشتی کشتی گیران ایرانی خبر فوری
