توافق فوری ترامپ و لولا داسیلوا

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا و لولا داسیلوا همتای برزیلی وی امروز (یکشنبه) در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) در کوالالامپور دیدار و درباره رفع تعرفهها و تحریمهای تجاری گفتوگو کردند.
رئیسجمهوری برزیل این دیدار را «سازنده» توصیف کرد و گفت: قرار شد تیم های کارشناسی دو کشور بلافاصله برای حل مسائل مربوط به تعرفهها و تحریمهای آمریکا علیه مقامات برزیلی وارد مذاکره شوند.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا نیز پیش از این دیدار ابراز امیدواری کرد دو کشور بتوانند به «توافقهای خوب و متوازن» دست یابند.
واشنگتن در ماه ژوئیه (تیرماه) تعرفه واردات کالاهای برزیلی را از ۱۰ به ۵۰ درصد افزایش داد؛ اقدامی که ترامپ آن را با «تعقیب قضایی» همپیمان سیاسی خود «ژائیر بولسونارو» رئیس جمهوری سابق برزیل مرتبط دانسته بود.
وزیر خارجه برزیل اعلام کرد انتظار میرود مذاکرات دوجانبه ظرف چند هفته آینده به نتیجه برسد و برزیل از آمریکا خواسته است تا پایان گفتوگوها، اجرای تعرفههای جدید را متوقف کند.