توافق فوری ترامپ و لولا داسیلوا

روسای جمهوری آمریکا و برزیل در دیدار امروز خود در کوالالامپور مالزی، برای شروع فوری مذاکرات تجاری توافق‌ کردند.
کد خبر: ۱۳۳۶۵۹۱
608 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا و لولا داسیلوا همتای برزیلی وی امروز (یکشنبه) در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در کوالالامپور دیدار و درباره رفع تعرفه‌ها و تحریم‌های تجاری گفت‌وگو کردند.

رئیس‌جمهوری برزیل این دیدار را «سازنده» توصیف کرد و گفت: قرار شد تیم های کارشناسی دو کشور بلافاصله برای حل مسائل مربوط به تعرفه‌ها و تحریم‌های آمریکا علیه مقامات برزیلی وارد مذاکره ‌شوند.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا نیز پیش از این دیدار ابراز امیدواری کرد دو کشور بتوانند به «توافق‌های خوب و متوازن» دست یابند.

واشنگتن در ماه ژوئیه (تیرماه) تعرفه واردات کالاهای برزیلی را از ۱۰ به ۵۰ درصد افزایش داد؛ اقدامی که ترامپ آن را با «تعقیب قضایی» هم‌پیمان سیاسی خود «ژائیر بولسونارو» رئیس جمهوری سابق برزیل مرتبط دانسته بود.

وزیر خارجه برزیل اعلام کرد انتظار می‌رود مذاکرات دوجانبه ظرف چند هفته آینده به نتیجه برسد و برزیل از آمریکا خواسته است تا پایان گفت‌وگوها، اجرای تعرفه‌های جدید را متوقف کند.

ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
