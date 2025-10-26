زخمی شدن ۱۲ نظامی صهیونیست در مرزهای نوار غزه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شبکه ۱۲ تلویزیون صهیونیستی اعلام کرد که ۱۲ نظامی این رژیم در یک حادثه عملیاتی رانندگی در مرزهای نوار غزه زخمی شدند.

اخیرا آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حماس در غزه برقرار شد اما رژیم صهیونیستی بارها آن را نقض کرده است.

مرحله اول آتش‌بس غزه بر مبنای یک طرح مطرح شده از سوی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده با هدف پایان دادن به بیش از ۲ سال جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه اجرایی شده است.

ترامپ ۲۹ سپتامبر گذشته، طرحی ۲۰ بندی را اعلام کرد که شامل آزادی اسرای رژیم صهیونیستی در غزه، آتش‌بس و خلع سلاح حماس است.