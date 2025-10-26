معاون پزشکیان: انتقاد نکنید، شرایط جنگی است!

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، درباره انتقادات برخی از نمایندگان مجلس به عملکرد تیم اقتصادی دولت و اینکه بیان میکنند این تیم مناسب شرایط جنگی نیست، گفت: نمایندگان مجلس حق دارند از دولت انتقاد کنند، ولی شرایط طوری نیست که از وضعیت اداره امور کشور انتقاد کنیم.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان این که شرایط جنگی است، خاطرنشان کرد: تحریمها شدت پیدا کرده و اسنپ بک فعال شده است و باید تلاش اوضاع را در شرایط موجود ارزیابی کنیم نه در شرایط عادی.
وی درباره این که برخی عنوان میکنند دولت پزشکیان در زمان صلح تشکیل شده و دولت زمان جنگ نیست، پاسخ دولت به این انتقادات چیست، گفت: اتفاقا من نمیدانم دولت زمان جنگ باید چه کار کند؟ جز این که در زمان جنگ مردم معیشتشان کوچکترین کمبودی نداشت.
وی ادامه داد: در زمان جنگ کدام سوپرمارکت کالایش تمام شد؟ کدام مغازه کالاهایش خالی شد؟ کدام کالای اساسی مردم در زمان جنگ کمبود شد؟ این نشان میدهد هم دولت زمان جنگ هستیم و هم دولت زمان صلح.