شکایت نهاد ریاست جمهوری از کامران غضنفری

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از شکایت شعام از یکی نمایندگان مجلس و شکایت نهاد ریاست جمهوری از کامران غضنفری نماینده تهران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۶۵۷۸
632 بازدید
شکایت نهاد ریاست جمهوری از کامران غضنفری

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فرشاد ابراهیم‌پور با تشریح جزئیات جلسه اخیر هیأت نظارت اظهار کرد: در این نشست، شکایت شورای عالی امنیت ملی (شعام) از یکی از نمایندگان مجلس به‌دلیل برخی اظهارنظرها مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت، هیأت رأی به تذکر شفاهی به این نماینده داد.

وی ادامه داد: همچنین نهاد ریاست جمهوری از کامران غضنفری، نماینده تهران، شکایتی را مطرح کرده است. طبق تصمیم هیأت، مقرر شد غضنفری در جلسه آینده برای ارائه توضیحات و دفاعیات خود حضور یابد تا پس از استماع اظهارات، تصمیم نهایی اتخاذ شود.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان همچنین از بررسی چند شکایت دیگر خبر داد و گفت: شرکت شن و ماسه کلار علیه یکی از نمایندگان استان‌های شمالی کشور شکایتی مطرح کرده بود که پس از بررسی، پرونده مختومه اعلام شد.

ابراهیم‌پور افزود: در پی اعتراض وزارت خارجه روسیه به سفارت ایران، وزارت دفاع نیز از قشقاوی، نماینده رباط کریم، شکایتی را مطرح کرده که قرار است وی نیز در جلسه بعدی هیأت برای ارائه توضیحات حاضر شود.

