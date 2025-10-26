به گزارش تابناک به نقل از شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، علیرغم بازگشت محدود برخی خطوط هوایی، بسیاری از شرکتهای بینالمللی هنوز پروازهای خود به مقصد تلآویو را برای فصل زمستان لغو کردهاند. این تصمیم، ادامه وضعیتی است که از زمان آغاز جنگ اخیر و حملات تلافیجویانه علیه اراضی اشغالی بهوجود آمده است.
بر پایه گزارش شبکه ۱۲، شماری از شرکتهای بزرگ هواپیمایی جهان تصمیم گرفتهاند تا پیش از اطمینان از ثبات امنیتی در منطقه، پروازهای خود به اسرائیل را از سر نگیرند. برخی دیگر از شرکتها اعلام کردهاند تنها در فصل تابستان آینده احتمالاً پروازها را از سر خواهند گرفت، در حالی که گروهی نیز بهصورت دائمی از پرواز به مقصد بنگوریون انصراف دادهاند.
این رسانه عبریزبان تصریح کرده است که «حتی پس از برقراری آتشبس، وضعیت پروازهای اسرائیل به حالت عادی بازنگشته و خطوط هوایی بینالمللی هنوز نسبت به امنیت آسمان تلآویو اطمینان ندارند».
گزارش یادشده میافزاید، حملات پهپادی و موشکی ارتش یمن به ترمینالهای فرودگاه بنگوریون و همچنین فشار گسترده افکار عمومی جهان در پی جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، از دلایل اصلی تداوم لغو پروازهاست.
بهرغم تلاشهای دیپلماتیک و تبلیغاتی تلآویو برای بازسازی وجهه خود، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که استمرار این وضعیت، زیان قابلتوجهی به صنعت گردشگری و اقتصاد هوایی اسرائیل وارد خواهد کرد.