واکنش تاجرنیا به سه برد پیاپی شاگردان ساپینتو

علی تاجرنیا، رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال در پی سه پیروزی پیاپی از ساپینتو و شاگردانش تشکر کرد.
واکنش تاجرنیا به سه برد پیاپی شاگردان ساپینتو

به گزارش تابناک، علی تاجرنیا، رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال در واکنش به سه پیروزی پیاپی شاگردان ساپینتو درشبکه اجتماعی ایکس نوشت: ساپی، بچه‌ها متشکریم.

