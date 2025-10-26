به گزارش تابناک، امیرمحمد فراهانی نماینده ایران در بازی‌های رایانه‌ای جوانان ۲۰۲۵، در مرحله رده‌بندی برابر عبدالله الزاکی از عراق قرار گرفت و در مجموع ۵ دست؛ با نتیجه ۳ بر ۲ ضمن کسب پیروزی به مدال برنز دست یافت.

در این دیدار فراهانی نماینده تیم ورزش‌های الکترونیک ایران برابر حریف عراقی در دست نخست با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد در دست دوم نماینده عراق با نتیجه ۶ بر ۴ فراهانی را شکست داد.

امیرمحمد فراهانی موفق شد در دست سوم حریفش را ۲ بر یک شکست دهد و در دست چهارم نیز برابر حریف عراقیش با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. این پایان کار نبود و این دیدار در دست پایانی با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده ایران به پایان رسید و برنز وی تثبیت شد.