ایران در بخش بازی‌های رایانه‌ای مدال گرفت

امیرمحمد فراهانی با شکست نماینده عراق به مدال برنز رسید.
به گزارش تابناک، امیرمحمد فراهانی نماینده ایران در بازی‌های رایانه‌ای جوانان ۲۰۲۵، در مرحله رده‌بندی برابر عبدالله الزاکی از عراق قرار گرفت و در مجموع ۵ دست؛ با نتیجه ۳ بر ۲ ضمن کسب پیروزی به مدال برنز دست یافت.

در این دیدار فراهانی نماینده تیم ورزش‌های الکترونیک ایران برابر حریف عراقی در دست نخست با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد در دست دوم نماینده عراق با نتیجه ۶ بر ۴ فراهانی را شکست داد.

امیرمحمد فراهانی موفق شد در دست سوم حریفش را ۲ بر یک شکست دهد و در دست چهارم نیز برابر حریف عراقیش با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. این پایان کار نبود و این دیدار در دست پایانی با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده ایران به پایان رسید و برنز وی تثبیت شد.

