ساپینتو: از صدرنشینی خیلی خوشحالم

به گزارش تابناک، تیم فوتبال فجر سپاسی در چارچوب رقابت‌های هفته هشتم لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز (یکشنبه، ۴ آبان) میزبان استقلال بود که این دیدار در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال در نشست خبری پس از بازی گفت: درگذشت آقای اکبر کارگرجم را تسلیت می‌گویم. بازی خیلی خوبی انجام دادیم. بابت نتیجه خیلی خوشحالیم. در برابر یک تیم سخت و جو خیلی سختی که بود. اگر سه امتیاز را از آن‌ها کم نمی‌شد موقعیت بهتری داشتند. ما تمرکز داشتیم و خوب کار کردیم. با وجود اینکه نیمه اول بازی که دوست داشتیم انجام ندادیم. سازماندهی دفاعی قوی بود و واقعا سخت کار کردیم و جنگیدیم. این پیروزی ما را به صدر جدول برد و برای آن خیلی خوشحال هستیم.

سرمربی استقلال درباره عملکرد داوری گفت: عرب‌براقی خوب قضاوت کرد و جدی بود. شایسته بودند و امیدوارم همین گونه ادامه دهند.

ساپینتو ادامه داد: تمرکز ما روی بازی بعدی است و قدم به قدم جلو می‌رویم. روزبه برای ما خیلی مهم است و کاپیتان است. دیروز در تمرینات بود و از همان ناحیه مصدوم شد. نمی‌دانم چند روز دور باشد، قرار است فردا به ما اطلاع دهند. سه سال پیش هم که من بودم استقلال خوب بازی می‌کرد. برخی مواقع مردم درباره تیم‌ها صحبت می‌کنند. با بازیکنانی کار می‌کنیم که سن کمی دارند. ابوالفضل زمانی، اسماعیل قلی زاده و سعید سحرخیزان. بازیکنان خوبی داریم اما مهم‌تر از همه این است که همه کار خود را انجام می‌دهند و برای تیم کار می‌کنند. زمانی که طبق برنامه جلو بروید، نتیجه خواهید گرفت. لیگ خیلی سخت است.

ساپینتو افزود: من همیشه مثبت هستم، نتیجه برایم مهم نبود و مهم کسب سه امتیاز بود. تعداد گل‌ها مهم نبود. آینده را هیچوقت نمی‌دانیم. دو موقعیت تیم حریف داشت. ما هم یک تیمی هستیم که فرصت زیادی ایجاد می‌کنیم. زمانی که گل هم می‌خوریم می‌توانیم برگردیم. مهم است که تمرکز کنیم. در گذشته از جزئیات ضرر کردیم.

سرمربی استقلال در پایان اظهار کرد: استادیوم را دوست دارم، زمین فقط نامنظم است و باید بهتر کار کنند اما استادیوم عالی است و جو هم خیلی خوب بود. در بازی قبلی تعداد شوت بیشتری داشتیم. اگر آمار را نگاه کنیم، جزو تیم‌های اول هستیم. در فوتبال بحث اثرگذاری است. فرصت ایجاد می‌کنیم و گل می‌زنیم و امروز هم اینگونه بود.