۰۴/آبان/۱۴۰۴
Sunday 26 October 2025
۱۹:۰۶
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
499
499
بازدید
پ
جدول لیگ برتر پس از برد استقلال
تصویر جدول لیگ برتر پس از برد استقلال
کد خبر:
۱۳۳۶۵۵۹
تاریخ انتشار:
۰۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۵
26 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۶۵۵۹
|
۰۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۵
26 October 2025
|
499
بازدید
499
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
لیگ برتر
جدول لیگ برتر
استقلال
پرسپولیس
تراکتور
سپاهان
خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیانده شد/ ریختوپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشکهای ایرانی آمادهاند؛ لازم باشد باز هم استفاده میکنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیستها روحیه بدهد
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش تاجرنیا به سه برد پیاپی شاگردان ساپینتو
ساپینتو: از صدرنشینی خیلی خوشحالم
خلاصه بازی فجر 0 - استقلال 3
کنعانیزادگان علیه عادل فردوسیپور
عکس: تخت جمشید؛ جلوهای جاودان از شکوه تمدن ایران
احتمال تغییر در خط حمله استقلال با نارضایتی ساپینتو
خسرو حیدری: به استقلال واقعی نزدیک میشویم
انتشار پوستر تیمهای استقلال و فجرسپاسی
بلیت فجر و استقلال میلیونی شد
تراکتور بیرحمانه به یک قدمی صدر جدول رسید
آخرین تمرین پرسپولیس با وحید هاشمیان+عکس
مدیرانی برای نابودی ساختار پرسپولیس؛ طغیان کریم باقری در حمایت از هاشمیان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف میکنید؟
پروتئین
لبنیات
برنج
میوه جات
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
مدال برنز ایران در بخش بازیهای رایانهای
درخواست دادستان کل کشور از رئیس کل بانک مرکزی
برنز تیمی تکواندو به ایران رسید
چین با آمریکا به توافق رسید
ساپینتو: از صدرنشینی خیلی خوشحالم
حرفهای قابل تامل پژمان جمشیدی و عکس العمل فردوسی پور
جدول لیگ برتر پس از برد استقلال
عکس: درخواست دختر بچه هوادار از کاپیتان پرسپولیس
جزئیات نحوه ثبتنام آزمون دکتری سال ۱۴۰۵
ترامپ: با بمباران ایران توافق در غزه ممکن شد!
وقتی تویوتا اصالتش را در چین جا گذاشت؛ نگاهی فنی به لوین ساخت چین
بازنگری مجلس در پرداخت وام ازدواج/ وضعیت بانک های با ریسک بالا در حال بررسی است
نظریه پرداز برجسته: نتیجه انتخابات آینده را ترامپ مشخص کرده است/ «بی بی سی» و «اکونومیست» چرا واقعیتها را نمیبینند!
مرگ ۲ نفر در آتشسوزی میدان نفتی زبیر عراق
از «باید ببازی» کشتی تا «بلند نشو» در تکواندو/ طلای ایران را داور سوزاند یا افلاکی؟ + فیلم
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمیکند
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
طعنه ابوطالب حسینی به فیلم عروسی دختر شمخانی
کفشهایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
عزیز جعفری: شهادت شهید طهرانی مقدم سهل انگاری بود
FATF درخواست ایران را رد کرد
فریبا نادری: نرگس محمدی را در عراق میپرستند!
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل از آذربایجان به ایران حمله کرد / روسیه 24 ساعته دارد به ایران سلاح میفرستد
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمیتوانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان
جهش ۸۰ درصدی نرخ دلار آمریکا در بازار/ طلا و سکه رکورد تاریخی زدند
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
(۱۶۶ نظر)
روحانی در خانه بیبیسی و صدای آمریکا را تماشا میکند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیهاش باشد
(۱۴۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
(۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
(۱۱۹ نظر)
سفیدپوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبتهای فرهنگسازی به سبک اهالی فرهنگ
(۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی
(۸۹ نظر)
بانکی که آینده اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
(۷۱ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمیکند
(۶۹ نظر)
مسکو میترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود میبرد
(۶۶ نظر)
دیالوگهای معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
(۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هستهای آسیبی ندیدهاند
(۶۳ نظر)
جزئیات دستدرازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله
(۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی
(۶۱ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایلقاپها را ببینید
(۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی
(۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bhP
tabnak.ir/005bhP
کپی شد