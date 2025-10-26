ترکیب رئال مادرید مقابل بارسلونا

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0631\u0626\u0627\u0644 \u0645\u0627\u062f\u0631\u06cc\u062f \u0648 \u0628\u0627\u0631\u0633\u0644\u0648\u0646\u0627 \u062f\u0631 \u0686\u0627\u0631\u0686\u0648\u0628 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u062f\u0647\u0645 \u0644\u0627\u0644\u06cc\u06af\u0627 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f8:\u06f4\u06f5 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f4 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4 \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0633\u0627\u0646\u062a\u06cc\u0627\u06af\u0648 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0628\u0626\u0648 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.