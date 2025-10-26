En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آوار ساختمان جمهوری بر سر کارگران

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از ریزش آوار یک ساختمان مسکونی در حال تخریب در خیابان جمهوری و جان‌باختن یک تن در این حادثه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۶۵۴۶
| |
616 بازدید
آوار ساختمان جمهوری بر سر کارگران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جلال ملکی، درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۴:۴۴ ظهر امروز یک مورد حادثه آوار در یک ساختمان مسکونی قدیمی واقع در خیابان جمهوری، بعد از خیابان ۱۲ فروردین به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

به گفته ملکی، در محل مشاهده شد که ساختمان سه‌طبقه قدیمی در حال عملیات تخریب بوده و در جریان کار، سقف طبقه دوم به‌صورت ناگهانی فروریخته است. در این حادثه پنج کارگر که در حال کار بودند، زیر آوار گرفتار شدند.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان در همان دقایق اولیه موفق شدند چهار نفر از کارگران را زنده از زیر آوار خارج کنند. عملیات جست‌و‌جو برای یافتن کارگر پنجم نیز بلافاصله آغاز شد و پس از چند دقیقه، این فرد نیز از زیر آوار خارج شد، اما به گفته عوامل اورژانس، متأسفانه جان خود را از دست داده بود.

ریزش آوار ساختمان قدیمی در خیابان جمهوری یک کشته و چهارمصدوم برجا گذاشت

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران افزود: در محل، عوامل شهرداری، اورژانس و نیروی انتظامی نیز حضور داشتند و پس از پایان عملیات جست‌و‌جو و ایمن‌سازی محل، محل حادثه به مالکان و مسئولان مربوطه تحویل داده شد.

ملکی در پایان به شهروندان توصیه کرد در زمان انجام عملیات تخریب یا بازسازی ساختمان‌های قدیمی، اصول ایمنی را رعایت کنند تا شاهد وقوع چنین حوادث تلخی نباشیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
جلال ملکی آتش نشانی خدمات ایمنی آوار کارگران کارگر تخریب بازسازی خیابان جمهوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سقوط دلخراش نیسان به کانال / راننده در آتش سوخت
حادثه مرگبار در واحد برق سیمان یاسوج
تخریب دو برج خنک‌کننده نیروگاه هسته‌ای بایرن آلمان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۴۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۷۱ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bhC
tabnak.ir/005bhC