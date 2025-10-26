به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، گوگل اخیراً با عرضه الگوریتم Quantum Echoes، گامی مهم در مسیر محاسبات کوانتومی عملی برداشته است. این الگوریتم بر روی پردازنده کوانتومی Willow با بکارگیری ۱۰۵ کیوبیت اجرا شده و در مقایسه با ابررایانههای سنتی، سرعتی هزاران برابر بالاتر به ثبت رسانده است.
مطالعه انجام شده نشان میدهد که این الگوریتم توانسته ساختارهای مولکولی شامل ۱۵ تا ۲۸ اتم را که قبلاً فراتر از توان شبیهسازی کلاسیک بودند، تحلیل کند. پژوهشگران این پروژه تاکید دارند که مقیاسپذیری و اعتبارپذیری مستقل این دستاورد، نشاندهنده عبور محاسبات کوانتومی از فاز آزمایشی به فاز کاربرد علمی است.
با وجود این پیشرفت، چالشهای مهمی باقی ماندهاند: برای رسیدن به کاربردهای گسترده – مانند کشف دارو، طراحی مواد جدید یا رمزگذاری کوانتومی – نیاز به میلیونها کیوبیت و کنترل خطاهای گسترده است. گوگل اعلام کرده است که در بازه زمانی پنج ساله قصد دارد این مقیاس را افزایش دهد.
تحلیلگران میگویند این نوع پیشرفت نهتنها برای جامعه پژوهشگران و صنعتگرانی که در طراحی مواد، دارو یا انرژی فعالیت میکنند اهمیت دارد، بلکه نشانه آن است که موج بعدی فناوریهای علمی بر پایه محاسبات کوانتومی آغاز شده است.