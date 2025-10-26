En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تحول در محاسبات علمی؛ الگوریتم Quantum Echoes با سرعت ۱۳٬۰۰۰ برابر ابررایانه‌ها

Google با معرفی الگوریتم «Quantum Echoes» روی پردازنده کوانتومی Willow، نشان داده است که محاسبات علمی و شبیه‌سازی مولکولی می‌تواند ۱۳٬۰۰۰ برابر سریع‌تر از سریع‌ترین ابررایانه‌های فعلی انجام شود.
کد خبر: ۱۳۳۶۵۲۶
| |
272 بازدید
|
۱

تحول در محاسبات علمی؛ الگوریتم Quantum Echoes با سرعت ۱۳٬۰۰۰ برابر ابررایانه‌ها

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، گوگل اخیراً با عرضه الگوریتم Quantum Echoes، گامی مهم در مسیر محاسبات کوانتومی عملی برداشته است. این الگوریتم بر روی پردازنده کوانتومی Willow با بکارگیری ۱۰۵ کیوبیت اجرا شده و در مقایسه با ابررایانه‌های سنتی، سرعتی هزاران برابر بالاتر به ثبت رسانده است.

مطالعه انجام شده نشان می‌دهد که این الگوریتم توانسته ساختارهای مولکولی شامل ۱۵ تا ۲۸ اتم را که قبلاً فراتر از توان شبیه‌سازی کلاسیک بودند، تحلیل کند. پژوهشگران این پروژه تاکید دارند که مقیاس‌پذیری و اعتبارپذیری مستقل این دستاورد، نشان‌دهنده عبور محاسبات کوانتومی از فاز آزمایشی به فاز کاربرد علمی است.

با وجود این پیشرفت، چالش‌های مهمی باقی مانده‌اند: برای رسیدن به کاربردهای گسترده – مانند کشف دارو، طراحی مواد جدید یا رمزگذاری کوانتومی – نیاز به میلیون‌ها کیوبیت و کنترل خطاهای گسترده است. گوگل اعلام کرده است که در بازه زمانی پنج ساله قصد دارد این مقیاس را افزایش دهد.

تحلیل‌گران می‌گویند این نوع پیشرفت نه‌تنها برای جامعه پژوهشگران و صنعتگرانی که در طراحی مواد، دارو یا انرژی فعالیت می‌کنند اهمیت دارد، بلکه نشانه آن است که موج بعدی فناوری‌های علمی بر پایه محاسبات کوانتومی آغاز شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فناوری علمی تکنولوژی
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کنفرانس Info‑Tech LIVE برای اولین بار در اروپا در بارسلونا برگزار می‌شود
آسیب‌پذیری بحرانی در Windows Server Update Services
تولید هوشمند در سال ۲۰۲۵: تحول در خطوط کارخانه‌ها با نسل جدید فناوری‌ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
0
0
پاسخ
تموم شد!
دنیا تکنولوژی را به گوگل باخت. تا همین حد هم هوش مصنوعی قابل پیاده سازی است خطای محاسباتی الزاما برای هوش مصنوعی چیز بدی نیست.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۴۹ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۵۸ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bgs
tabnak.ir/005bgs