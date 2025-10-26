En
واکنش یک مقام دولت به حقوق ۲۰۰ میلیونی

رئیس امور اطلاع رسانی دولت :  ادعای دریافت حقوق ۲۰۰ میلیونی بنده از پتروشیمی جم توسط آقای خضریان یک دروغ بیشرمانه است.
به گزارش تابناک؛ رئیس امور اطلاع رسانی دولت در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر دریافت حقوق ۲۰۰ میلیون تومانی نوشت:

 ادعای دریافت حقوق ۲۰۰ میلیونی بنده از پتروشیمی جم توسط آقای خضریان یک دروغ بیشرمانه است. از سال ۹۷ در پتروشیمی جم هستم و از ابتدای دولت مرخصی بدون حقوق دارم. بالاترین حقوقی که در چند سال گذشته از جم دریافت کرده‌ام فکر نمی‌کنم حتی بالاتر از ۴۰ میلیون تومان بوده باشد. در حال حاضر هم حقوق بنده را نهاد ریاست جمهوری پرداخت می‌کند که مبلغ آن هم به انداز مجوز قانونی دریافت حقوق است. جای تاسف دارد که یک نماینده مجلس در چنین شرایطی، چنین دروغ واضحی را در موضوعی عنوان می‌کند که یک خوراک خبری برای دشمنان ایران و عامل عصبانی کردن مردم در این شرایط سخت اقتصادی و جورچین پازل دشمن است!

