انتشار پوستر تیم‌های استقلال و فجرسپاسی

پوستر تیم‌های استقلال و فجرسپاسی برای بازی امروز منتشر شد.
پوستر تیم‌های استقلال و فجرسپاسی برای بازی امروز

پوستر تیم‌های استقلال و فجرسپاسی برای بازی امروز

به گزارش تابناک؛ پوستر تیم‌های استقلال و فجرسپاسی  برای بازی امروز منتشر شد.

بازی دو تیم استقلال و فجرسپاسی شیراز، ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه پارس شیراز برگزار می‌شود.

