قتل مرموز زن ۵۵ ساله در ویلای لواسان

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ ۲۹ مهر مرد جوانی با مراجعه به پلیس از ناپدید شدن مادرش خبر داد و گفت: مادرم سوار بر خودرواش به خانه ویلایی مان در لواسان رفت و بعد از آن خبری از او نیست.

با شکایت خانواده زن ۵۵ ساله تجقیقات از سوی کارآگاهان پلیس آغاز شد. در بررسی‌های اولیه کارگاهان به سراغ بیمارستان‌ها رفته، اما ردی از زن میانسال بدست نیامد.

در ادامه تحقیقات کاراگاهان پلیس راهی ویلای لواسان شده و در جست و جوی خانه در قسمت زیرزمین و در بخش سونای ساختمان با جسد زن میانسال مواجه شدند.

از آنجایی که زمان زیادی از مرگ می‌گذشت علت قتل مشخص نبود و جسد به دستور بازپرس پرونده به پزشکی قانونی منتقل شد.

در ادامه معلوم شد خودرو و گوشی تلفن همراه مقتول به سرقت رفته و از آنجایی که زن میانسال اختلاف مالی با خانواده اش داشت فرضیه قتل از سوی فردی آشنا مطرح شد.