En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قتل مرموز زن ۵۵ ساله در ویلای لواسان

جسد زن میانسال در خانه ویلایی اش با گذشت ۵ روز پس از قتل در سونا خانه اش پیدا شد.
کد خبر: ۱۳۳۶۵۰۵
| |
747 بازدید
|
۱
قتل مرموز زن ۵۵ ساله در ویلای لواسان

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ ۲۹ مهر مرد جوانی با مراجعه به پلیس از ناپدید شدن مادرش خبر داد و گفت: مادرم سوار بر خودرواش به خانه ویلایی مان در لواسان رفت و بعد از آن خبری از او نیست.

با شکایت خانواده زن ۵۵ ساله تجقیقات از سوی کارآگاهان پلیس آغاز شد. در بررسی‌های اولیه کارگاهان به سراغ بیمارستان‌ها رفته، اما ردی از زن میانسال بدست نیامد.

در ادامه تحقیقات کاراگاهان پلیس راهی ویلای لواسان شده و در جست و جوی خانه در قسمت زیرزمین و در بخش سونای ساختمان با جسد زن میانسال مواجه شدند.

از آنجایی که زمان زیادی از مرگ می‌گذشت علت قتل مشخص نبود و جسد به دستور بازپرس پرونده به پزشکی قانونی منتقل شد.

در ادامه معلوم شد خودرو و گوشی تلفن همراه مقتول به سرقت رفته و از آنجایی که زن میانسال اختلاف مالی با خانواده اش داشت فرضیه قتل از سوی فردی آشنا مطرح شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل زن میانسال ویلا لواسان بیمارستان
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعدام قاتل الهه حسین‌نژاد قطعی شد
مرگ یک زن در حمله مردان مهاجم به خانه‌اش
این دو قاتل فراری مسلح را شناسایی کنید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Canada
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
0
1
پاسخ
صد در صد کار آشنا بوده است
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۴۲ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۱ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bgX
tabnak.ir/005bgX