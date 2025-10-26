En
تصویر عجیب از دیدار ترامپ با امیر قطر

تصویر عجیبی که کاخ سفید از دیدار ترامپ با امیر قطر در هواپیمای ریاست‌جمهوری آمریکا در پایگاه العدید قطر منتشر کرد
کد خبر: ۱۳۳۶۵۰۴
1927 بازدید
|
۲

تصویر عجیب از دیدار ترامپ با امیر قطر

به گزارش تابناک؛ تصویر عجیبی که کاخ سفید از دیدار ترامپ با امیر قطر در هواپیمای ریاست‌جمهوری آمریکا در پایگاه العدید قطر منتشر کرد. ترامپ در اقدامی عجیب از پلکان هواپیما پیاده نشد تا از امیر قطر استقبال کند!

ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
5
5
پاسخ
وااااای وااااای قطر چگونه زیر این ننگ رفته؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
7
2
پاسخ
عجیب کجا بود برادر تابناک؟؟ کدوم اربابی به پیشواز برده خود می آید. کشورهای عربی چیزی جز کیف پول مفت ترامپ نیستند.
