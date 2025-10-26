تصویر عجیب از دیدار ترامپ با امیر قطر

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0639\u062c\u06cc\u0628\u06cc \u06a9\u0647 \u06a9\u0627\u062e \u0633\u0641\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0628\u0627 \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0642\u0637\u0631 \u062f\u0631 \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0644\u0639\u062f\u06cc\u062f \u0642\u0637\u0631 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\u00a0\u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u062f\u0631 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u06cc \u0639\u062c\u06cc\u0628 \u0627\u0632 \u067e\u0644\u06a9\u0627\u0646 \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627 \u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647 \u0646\u0634\u062f \u062a\u0627 \u0627\u0632 \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0642\u0637\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u06a9\u0646\u062f!