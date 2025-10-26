En
دو تن از سارقان «لوور» بازداشت شدند

روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» از بازداشت دو تن از سارقان موزه لوور که هفته گذشته جواهراتی را به سرقت برده بودند، خبر داد.
دو تن از سارقان «لوور» بازداشت شدند

 

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛  روزنامه فرانسوی «لو فیگارو»، یکی از سارقان عصر شنبه در حالی که آماده سوار شدن به یک پرواز خارجی بود، دستگیر شد.

برپایه این گزارش، یک هفته تعقیب و گریز شدید برای بازداشت اولین بخش از تیمی که یکشنبه گذشته به موزه لوور دستبرد زده بود، کافی بود.

طبق اطلاعات منتشر شده از منابع نهزدیک به پرونده، دو نفر از مجرمان دخیل در این سرقت که بازتابی جهانی داشت، عصر دیروز شنبه به وقت محلی دستگیر شدند. یکی از آنها در حالی که آماده سوار شدن به پروازی به مقصد الجزایر بود، دستگیر شد.

عملیات دستگیری سارقان حدود ساعت ۱۰ شب به وقت محلی توسط تیپ سرکوب سارقان (BRB)، مسئول تحقیقات که بیش از ۱۰۰ بازپرس را در طول هفته گذشته بسیج کرده بود، صورت گرفت.

همزمان، نفر دوم نیز توسط پلیس قضایی پاریس در سن-سن-دنی دستگیر شد.

 موزه لوور به عنوان بزرگترین و پربازدیدترین موزه جهان، صبح یکشنبه گذشته هدف سرقت مسلحانه قرار گرفت. این سرقت که این نوع آن که بسیار سریع و به گفته وزیر فرهنگ ۴ و به گفته وزیر کشور فرانسه ۷ دقیقه صورت گرفت، فرانسه را از حیث نوع عملیات و اهمیت و ارزش اقلام به سرقت رفته، شوکه کرد.

اشیای به سرقت رفته هشت قطعه از جواهرات متعلق به ناپلئون سوم و ملکه اوژنی بودند که «بی‌قیمت» ارزیابی می‌شدند. نخستین برآورد از خسارت وارد شده به موزه لوور ۸۸ میلیون یورو است.

