توییت عجیب وحید شمسایی پس از برد فوتسال جوانان

وحید شمسایی در توییتی عجیب به پیروزی تیم فوتسال ایران در مقابل تیم عربستان واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک؛ وحید شمسایی درپی پیروزی تیم فوتسال ایران در مقابل تیم عربستان در توییتی عجیب در شبکه اجتماعی نوشت:

به برکت نام ۱۴ معصوم، تیم ملی فوتسال جوانان ایران با نتیجه ۱۴ بر صفر در برابر عربستان به پیروزی رسید...

 

توییت عجیب وحید شمسایی درپی پیروزی فوتسال جوانان

وحید شمسایی تیم فوتسال تیم عربستان 14 معصوم توییت شبکه اجتماعی
آفرین!!
در برابر همه تیم ها همین نیت رو بکنید وحید جون!
