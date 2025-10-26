En
حذف سه تکواندوکار ایران در روز سوم

امروز دو تکواندوکار ایرانی در بخش مردان و کاپیتان تیم زنان ایران در مسابقات قهرمانی جهان از رسیدن به مدال بازماندند و با شکست مقابل رقبای خود حذف شدند.
حذف سه تکواندوکار ایران در روز سوم

در روز سوم مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان و در بخش مردان، ایران دو نماینده داشت که هیچ کدام موفق به کسب مدال نشدند. همچنین کاپیتان تیم زنان هم شرایطی مشابه داشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان در شهر ووشی چین، تیم ایران در روز سوم سه نماینده داشت. در وزن ۵۴- کیلوگرم مردان، مهدی رزمیان در دور نخست برابر «لی چی ین» از چین‌تایپه در دو راند و با نتایج ۶ بر ۲ و ۱۳ بر ۵ به برتری رسید، اما در دومین مبارزه مقابل «الداود» از اردن ۲ بر یک تن به شکست داد و از دور مسابقات کنار رفت.

محمدحسین یزدانی نماینده وزن ۸۷- کیلوگرم ایران در دور نخست استراحت کرد، سپس برابر «پارک وو هیوک» دارنده مدال طلای جهان از کره جنوبی ۲ بر یک به برتری رسید و در دومین مبارزه نیز مقابل «زکریا» از مراکش ۲ بر صفر صاحب برتری شد.

تکواندوکار وزن ۸۷- کیلوگرم ایران در مرحله یک چهارم نهایی مقابل «سیمونه آلسیو» دارنده مدال‌های طلای جهان و برنز المپیک از ایتالیا به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت تا در یک قدمی سکو متوقف شود. یزدانی در این مبارزه در راند نخست با نتیجه سنگین ۱۱ بر یک شکست خورد، اما در راند دوم در ثانیه‌های پایانی ۳ امتیاز گرفت و ۴ بر ۲ به برتری رسید تا کار به راند سوم و پایانی کشیده شود. یزدانی در راند سوم برابر حریف عنوان‌دار ایتالیایی با نتیجه ۷ بر ۴ شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

ملیکا میرحسینی، نماینده وزن ۷۳- کیلوگرم تکواندوی زنان ایران و کاپیتان تیم ایران در بخش زنان هم با شکست مقابل حریفی از چین از رقابت‌های قهرمانی جهان کنار رفت.

تاکنون ۷ تکواندوکار ایران از جمله آرین سلیمی و ناهید کیانی، دارندگان مدال طلا و نقره المپیک ۲۰۲۴ پاریس در این رقابت‌ها به میدان رفته‌اند که حاصل آن یک مدال نقره توسط مهدی حاج موسایی و حذف ۶ تکواندوکار دیگر ایران بوده است.

به گزارش تابناک، مهران برخورداری، دوشنبه و در چهارمین روز رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان به عنوان دارنده مدال نقره المپیک، نماینده ایران در بخش مردان خواهد بود و همه نگاه‌ها به اوست که بتواند یکی از مدال‌‌آوران ایران در ووشی چین باشد. سعیده نصیری نماینده وزن ۴۶- کیلوگرم زنان ایران هم روی شیاپچانگ خواهد رفت.

خسته نباشید جناب آقای ساعی
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
